Evalúan sistemas de drenaje del Condado Cameron

En Harlingen, alcaldes de distintas ciudades colindantes al Distrito de Drenaje Número 5 del Condado Cameron se reunieron para revisar alternativas que permitan mejora el sistema de desagüe existente con la finalidad de disminuir el impacto de posibles inundaciones en la zona.

"Nuestra gente y me incluyo, no platicamos mucho del drenaje cuando no llueve ahorita no ha llovido, pero cuando llueve todos quieren que el agua se vaya al vecino a la otra ciudad," dijo el alcalde de la ciudad de Combes, Marco Sanchez.

"¿Pero cuándo se viene una llovizna y las llamadas de la gente que nos dicen me estoy inundando donde está la ciudad? ¿Qué están haciendo, porque no nos que están ayudando?," dijo Ricardo Guerra, Alcalde de San Benito.

Y ese fue el sentir del señor Antonio Sánchez, residente de Harlingen, quien vivió junto con su familia la inundación que se registró hace dos años y recuerda el desastre que dejo a su paso las torrenciales lluvias como si fuera hoy.

"En ese tiempo, la laguna estaba llena, vino la lluvia, pues el agua no tenía para donde irse y se quedó aquí en el área," dijo Sánchez.

El principal objetivo de esta convocatoria entre los municipios, comentan Rolando Vela, Administrar del Sistema del Drenaje Distrito 5 en Harlingen, es para establecer una dirección junto con el Gobierno del Estado de Texas que permita gestionar mayores recursos que beneficie a esta región.

"No podemos prevenir inundaciones, nadie puede hacerlo, pero si podremos disminuir el impacto de los daños que ocasionan las inundaciones y cada ciudad haciendo su parte y trabajando juntos mejorando sus sistemas y nosotros haciendo nuestra parte, creo que estaremos en una mejor condición en el evento que tengamos unas lluvias de mayor escala," dijo Vela.

Sánchez solo espera que estas reuniones más que un diálogo permita concretar un sistema de drenaje más eficiente de acuerdo al crecimiento de las ciudades en el valle.

"Que no nada más prometan, y que hagan algo para que no tengamos ese problema en el futuro y que sea bien para la comunidad aquí que no haya inundaciones, pues perdidas de todo y más aquí como es una área de trailas," dijo Sánchez.

La reunión hoy se llevó a cabo en la cámara de comercio de Harlingen donde se organiza una próxima visita a la capital de estado de Texas para sostener un encuentro con legisladores.

Vela agregó que el Distrito Número 5 actualmente trabaja en la solicitud de recursos superiores a los $17 millones que serán destinados para mejorar la infraestructura del sistema de drenaje existente, además de la construcción de almacenes adicionales.

Vea el video para el informe completo.