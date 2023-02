Exagente de la DEA habla sobre la actividad del cartel en los Estados Unidos

By: Paulina Marin

in Noticias RGV

La presencia de los carteles Mexicanos tiene una larga historia en Estados Unidos, incluyendo el Valle del Río Grande — donde llevan décadas comerciando no solo estupefacientes, sino también controlando el tráfico de migrantes. Al igual que controlando y teniendo a cuota el cruce y venta de artículos legales como licor, tabaco, vehículos usados y varios otros negocios.

Uno de los síntomas de la presencia de los carteles se manifiesta en casos de alto impacto que se está viendo no solo en el Valle, sino también en otras ciudades en el resto del país.

Dichos casos incluyen sangrientos homicidios, al igual que secuestros y otros casos violentos.

Localmente, existe un caso como la ejecución y descuartizaron de una persona en el 2017 en Mission en una disputa de drogas sirven como recordatorio de los niveles de violencia siguen a los cárteles y sus negocios.

Datos históricos revelan que el cartel del golfo, la organización con más presencia en el Valle, tuvo sus orígenes desde la década de los 1930's cuando en sus orígenes se dedicaban al tráfico de licor y tabaco.

“La normalidad sigue cambiando a cada momento a cada década”, explico Leo Salinas, un exagente de la DEA. “La violencia siempre ha existido con el crimen organizado desde los tiempos de Al Capone siempre ha habido violencia".

Desde su cambio al tráfico de drogas en los 70's y 80's hasta su más reciente modelo, donde ahora incluye el tráfico de personas y la venta clandestina de combustible, la organización ha podido modificar su estructura para no solo mover su producto al norte, sino también poder mover fuertes cantidades de dinero, ya sea de forma física o a través de múltiples negocios usados para lavar los fondos

“Yo cuando estuve en monterrey, nuestra meta era desestabilizar a las Zetas, que era un peligro número uno, era una prioridad, no nada más para México, sino para los Estados Unidos” dijo Salinas.

La violencia que ahora se ve en varias partes en Estados Unidos se puede rastrear a finales de la década del 2000s con la llegada de la Zeta — en aquel entonces, el brazo armado del cártel del golfo. Dicho grupo se pudo posicionar como el más violento en su momento, teniendo un gran impacto al enfrentar a otros grupos, en gran parte por el entrenamiento militar y policial de sus miembros.

“Por qué en México, uno puede ejecutar a alguien y no hay consecuencias, en verdad no hay las estadísticas que he leído, si uno comete un crimen en México es dos por ciento la probabilidad que lo van a encontrar”, dijo Salinas.

Los demás carteles se vieron en la necesidad de copiar el modelo y militarizar sus grupos de choque para hacerles frente, algo que desató una narco-guerra fría donde organizaciones rivales trataron de tener el mejor grupo armado.

Esa violencia generalizada, al igual que los altos niveles de corrupción en México permitieron que se alcanzaran niveles nunca antes vistos en crímenes de alto impacto.