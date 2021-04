Familia: hombre muerto a tiros por la policía de Dallas tenía una enfermedad mental

By: Jake Bleiberg

in Hechos Valle

DALLAS (AP) - Un hombre al que la policía de Dallas mató a tiros después de señalar a los agentes lo que resultó ser una réplica de una pistola fue dado de alta recientemente de un centro de tratamiento por enfermedades mentales, dijo su familia.

Los oficiales le dispararon a Edgar Luis Tirado el lunes cuando blandía la réplica del arma de fuego, que la policía dijo que había usado en una serie de robos. El jefe de policía de Dallas dijo que los oficiales pensaban que el arma era real, y el departamento publicó un video de cámara corporal y helicóptero que parecía mostrar a Tirado apuntándolos.

Los padres de Tirado dijeron que el joven de 28 años tenía un trastorno bipolar y que habían intentado, sin éxito, que lo internaran en un centro de salud mental a largo plazo. Dijeron que el sistema de tratamiento de salud mental le falló y colocaron su muerte en una larga lista de encuentros fatales entre la policía y personas con enfermedades mentales.

"Nuestro país nos ha fallado, y no es solo mi hijo", dijo Edgar Tirado, Sr. a The Associated Press el viernes. "Esto sucede muchas, muchas, muchas veces".

A última hora de la tarde del lunes, la policía dijo que recibió una llamada sobre un hombre con una pistola que intentaba robar el automóvil de una mujer. La policía confrontó al hombre, quien sacó un arma pero se escapó sin que los oficiales dispararan, dijo el jefe de policía de Dallas, Eddie García.

Poco tiempo después, la policía dijo que recibió una llamada sobre un hombre que robaba un CVS. Cuando los agentes respondieron, volvió a correr, cruzando varios carriles de una autopista muy transitada. La policía dijo que el hombre sacó una réplica de revólver y los agentes le dispararon. Nadie más resultó herido o muerto.

Posteriormente, la policía identificó al hombre como Tirado y publicó fotos de la réplica del arma. En una conferencia de prensa el martes, García destacó los detalles sobre el cañón del arma que, dijo, llevó a los oficiales y a las personas robadas a creer que era real.

"Desafortunadamente, no conozco el estado mental de esta persona", dijo García.

Los padres de Tirado dijeron que pasó gran parte del último año entrando y saliendo de centros de tratamiento de salud mental. Susana Tirado dijo que su hijo compareció ante un juez del condado de Dallas la semana pasada para solicitar tratamiento, pero que habían estado luchando para que lo internaran porque no tenía hogar y no tenía una dirección fija.

"Este es nuestro hijo que buscaba ayuda", dijo.

Tirado era un trompetista de rango estatal en su escuela secundaria del área de Dallas y se graduó casi como el mejor de su clase, según su familia. Se unió a la Fuerza Aérea de los EE. UU. Después de la escuela y completó la capacitación básica, pero luego fue dado de alta por razones que sus padres dijeron que nunca les explicaron. Dijeron que le diagnosticaron un trastorno bipolar poco después, a la edad de 20 años, y que ha luchado en los años posteriores.

"Necesitamos tener policías, pero tienen que estar mejor capacitados", dijo Tirado Sr. "Tiene que haber mejores formas de hacer las cosas".