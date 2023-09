Familiares expresan preocupación por migrantes desaparecidos

Según una activista de una organización que ayuda a nicaragüenses encontrar a sus familiares desaparecidos, ella dice que no solamente es a veces difícil tener cifras exactas, porque es difícil sacarlas de las autoridades o por qué no se puede encontrar a la persona desaparecida, sino que, según ella, a veces los familiares no hacen el reporte adecuado o no lo hacen para poder que las autoridades sepan de qué su familiar está desaparecido.

"Si tú no reportas, pasas desapercibido, el tema pasa desapercibido para diferentes comisiones internacionales de monitoreo, entonces yo siempre les digo a las familias repórtenlo" agrego la activista, Justine Ochoa.

Según las naciones unidas, esas cifras son incompletas, ellos también piensan que hay muchísimos más migrantes, desaparecidos o muertos que a veces no se reportan.

"En regiones como la frontera entre estados unidos y México, el parque nacional del Darien y el mar caribe. Las personas que fallecen o desaparecen durante el tránsito migratorio son muchísimos más" dijo Edwin Viales Mora.

Vea el video para el informe completo.