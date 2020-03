Fed acuerda swap de divisas con 9 bancos centrales

Por CHRISTOPHER RUGABER

WASHINGTON (AP) - La Reserva Federal ha acordado swaps de divisas con nueve bancos centrales de ultramar para respaldar los préstamos en dólares en los mercados globales presionados por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Bajo el acuerdo, la Fed cambia dólares por cantidades iguales de moneda extranjera, lo cual permite a los bancos foráneos dar dólares a sus instituciones que suelen prestar moneda estadounidense.

Entre los nueve bancos centrales figuran el Reserve Bank fr Australia, el Banco Central do Brasil y el Banco de México.

(For copyright information, check with the distributor of this item.)