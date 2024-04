Greg Abbott asiste a inauguración del nuevo centro de formación de manufactura en Brownsville

in Noticias RGV

El gobernador de Texas, Greg Abbott, marcó el inicio oficial de la construcción del centro de capacitación de Texas A&M en el puerto de Brownsville.

Este centro está bajo la dirección del servicio de extensión de ingeniería A&M y desplegará una gama de capacitaciones para satisfacer la demanda de empleos en el Valle del Río Grande.

"El esfuerzo es parte del Texas A&M y el gobernador de Texas lo que estamos haciendo es preparando un edificio nuevo que nos va a costar 30 millones de dólares y vamos a ocupar de entre un año y medio para tener un nuevo colegio aquí y ofrecer entrenamientos", comentó Héctor Hernández gerente del proyecto educativo 'Train es tu Futuro'.

La visita de Abbott es la segunda durante el periodo de su administración, quien estuvo acompañado de funcionarios del puerto, municipales y del condado Cameron, así como de instituciones educativas para ser parte de la celebración en la colocación de la primera piedra donde será la construcción del centro de capacitación de fabricación avanzada que estará situada en un predio de 20 acres en el puerto de Brownsville.

"Él ve la importancia de la región en todos los proyectos de miles de millones de dólares de inversión que vienen y él nos está poniendo bastante atención en el valle de Texas", dijo Steve Guerra, presidente de la Mesa de Comisionados del Puerto de Brownsville.

El nuevo centro de capacitación del Texas A&M tendrá la capacidad de inscribir a más de 15.000 estudiantes, los cuales podrán formar parte de una nueva fuerza laboral mejor preparada para cubrir oportunidades de empleos que actualmente sostienen una alta demanda.

"No hay duda que al tener esta facilidad de Texas A&M en nuestra comunidad es algo de otro nivel, no solo para Brownsville, es para todo el valle de Texas y sobre todo tener la capacidad de capacitar y ofrecer la certificación de estos cursos por medio de esta casa de estudios era algo necesario y creo firmemente que será el pilar para el desarrollo de nuestra a economía", indicó William Dietrich, director interino del puerto de Brownsville.

El gobernador Abbot destacó al valle del Río Grande como el epicentro del crecimiento económico y la innovación en Texas, y elogió la floreciente economía que se experimenta en el estado.