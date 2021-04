Harlingen llevará a cabo la primera clínica de vacunación contra el COVID-19 el miércoles

La ciudad de Harlingen está programada para realizar una clínica de vacunación de la primera dosis contra el COVID-19 de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. el miércoles 7 de abril en el Centro de Convenciones de Harlingen ubicado en 701 Harlingen Heights Drive.

Según un comunicado de prensa del lunes, la ciudad administrará 3,000 vacunas Moderna a personas mayores de 18 años.

Las vacunas se administrarán en tres sesiones el miércoles:

Una sesión por la mañana temprano de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., otra a media mañana de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y finalmente al mediodía a última hora de las 10:00 am hasta las 12:00 pm.

Las pulseras para la clínica de vacunación estarán disponibles a partir de las 8:00 a.m. del martes en el Centro de Convenciones de Harlingen.

No se permite el estacionamiento durante la noche, se requiere tener una pulsera para ingresar a la clínica.

El acceso al Centro de Convenciones de Harlingen para la distribución de pulseras del martes y la clínica del miércoles será a través de la calle Brazil Road en Spur 54. Brazil Road estará cerrada al tráfico hasta las 5:00 a.m. para desalentar el estacionamiento durante la noche.

Para obtener información adicional, puede llamar al (956)216-5036 a partir de las 8:00 a.m. del martes o enviar un correo electrónico a reporthgn@myharlingen.us.