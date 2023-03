Historias que Contar: Federación nacional de ciegos busca inspirar a otras personas ciegas

Conoceremos una persona de mucho valor, ser ciego y autosuficiente, no es fácil, es un camino de superación personal y de enseñanza para los demás.

Se trata de una mujer valiente que nos cuenta que, después de perder la vista, se animó a vencer el miedo y la vergüenza. Poniendo el ejemplo ayudando a los demás, Alejandra Sanchez De Perez perdió la vista hace años a continuación, su historia, que demuestra que, con esfuerzo, todo es posible.

"Que no tengan miedo, que no sea algo que les dé miedo, que les dé pena platicar, con nosotros, somos idénticos a las demás personas, nada más que no vemos., nos gusta bailar, cantar, cocinar, el karate, todo igual, tenemos de todo tipo de personas ciegas, médicos abogados, y si me encantaría que apoyen hay muy poquito apoyo aquí en el Valle, casi no hay, lo más cerquita es Austin y San Antonio" explico De Perez.

Su principal finalidad es impulsar en los ciegos el progreso y desarrollo, acorde con las corrientes modernas, y velar por el mejoramiento cultural, económico, educativo, y social de sus instituciones y personas asociadas.

"Para que haya clases, este para rehabilitación para las personas ciegas, porque es muy importante movilidad y orientación, es muy caro, y el braile y eso son cosas que si son mu muy caras," dijo De Perez.

Las actividades de apoyo incluyen una reunión mensual y una serie de actividades sociales y de sensibilización.

"Pero es muy padre, porque bueno a nosotros, que nos toca aquí en el Valle, nuestros congresistas siempre nos han apoyado, nos prepara la federación, los congresistas siempre nos han apoyado, y nuestra federación nos preparan para aunque seas nuevo para hablar por ti mismo y los demás," dijo De Perez.

De Perez, dice que hay que poner más atención a este segmento de personas, por los niños, por las familias y por las personas con este tipo de discapacidad.

"Precisamente porque hace 3 años perdí la vista, conocí a una persona ciega que hacía todo, no era una persona que estaba encerrada en su casa, fue mi maestra de inglés, y la admiraba, me invito, me comunique con ella, empezó la entra rey hacían actividades que me llamaban la atención," dijo De Perez.

La Federación Nacional de Ciegos Capítulo Valle del Río Grande se encuentra brindando apoyo.

"Es una organización y se dedica a la defensa de las personas ciegas, se dedica también a la rehabilitación de las personas ciegas, información tienen capacitación, y escuelas está dividida en tres, la nacional, la estatal y a nivel local. Capítulos, son recursos y ayudas para las personas ciegas, niños y becas," comento De Perez.

El Capítulo es un grupo compuesto por personas que creen en la misión y la filosofía de la Federación Nacional de Ciegos y creen plenamente que con amor, esperanza y determinación, nosotros, como personas ciegas, podemos transformar nuestros sueños en realidad y vivir la vida que desean.

"Nace porque no había ayuda, para las personas ciegas, había muchas personas rezagadas, las personas estaba dentro de su casa, no querían salir, una persona que si veía guiaba a otra persona, le daba de comer y todo eso," agrego De Perez.

Como dice Perez, tú puedes vivir la vida que quieras; la ceguera no es lo que te detiene. Hay que seguir adelante.

"Yo solo nada más les digo que a las personas que estén perdiendo la vista o que tengan un familiar, tener a una persona que los apoyen, que los dejen salir adelante, que los dejen ir a las juntas, que los suelten, que sepan, que van a seguir siendo las mismas personas," dice De Perez.

Las necesidades son muchas y es importante dar a conocer que existe apoyo y se puede trabajar en conjunto.

"Si descubrí que aquí, en el Valle, está lleno, la diabetes está muy alta, la gente pierde la visión porque la gente tiene la diabetes, si hay mucha ceguera, so se saben cuidar, familias que los niños nacen a lo mejor, los papas no son ciegos nacen con retinitis, las personas de la tercera edad van perdiendo la visión, hay mucha ceguera aquí en el Valle," dijo Perez.

Para comunicarse y obtener mayores informes sobre la Federación Nacional de Ciegos Capítulo Valle del Río Grande, visite nfbtx.org y puedes llamar al 956-320-8090.