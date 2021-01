Hospital de L.A. se llenaría sólo con enfermos de COVID-19

By: BRIAN MELLEY

in Hechos Valle

LOS ÁNGELES (AP) - El número de pacientes de coronavirus es tan alto en Los Ángeles que el martes excedió la capacidad habitual del hospital comunitario Martin Luther King Jr.

El hospital ubicado en la parte sur de la ciudad, que cuenta con capacidad para 131 pacientes, atendía a 215 enfermos, de los cuales 135 padecen COVID-19, informó Jeff Stout, jefe interino de operaciones y enfermería.

El MLK es un ejemplo de lo que está ocurriendo en varios hospitales del condado más grande del país, en donde el incremento de infecciones de coronavirus ha rebasado al personal médico, provocado escasez de oxígeno y orilló a que se instruyera a las cuadrillas de ambulancias a dejar de trasladar a pacientes que no pudieron ser reanimados en el lugar donde se presentó su emergencia

Stout dijo que el hospital estaba detallando sus estándares de atención crítica, que son las directrices para racionar el tratamiento en momentos de escasez de personal, medicamentos o equipo médico.

"Aún no llegamos a eso", declaró Stout. "Cada día, a todas horas, intentamos evitar llegar a un estado de atención crítica. El objetivo de una atención crítica es nunca utilizarla".

Los Ángeles continúa registrando un incremento diario de hospitalizaciones, y el martes impuso una nueva marca con casi 8.000 pacientes internados, de los cuales más de la quinta parte se encontraba en cuidados intensivos. El condado, que cuenta con una cuarta parte de los 40 millones de habitantes de California, ha reportado más del 40% de las 27.000 muertes por coronavirus en la entidad.

Los Ángeles es el epicentro del brote en California, que se prevé empeore en las próximas semanas debido a que varias personas realizaron viajes o reuniones por motivo de Navidad o Año Nuevo. Gran parte del estado se encuentra bajo una orden de confinamiento y los negocios abiertos operan con capacidad limitada.

Las regiones del Valle de San Joaquín y el sur del California han sido las más afectadas y ya no cuentan con capacidad en las unidades de terapia intensiva para atender a pacientes de COVID-19.

El principal funcionario de salud del condado de Fresno señaló que sigue de cerca la situación en el condado de Los Ángeles mientras se prepara para un aparentemente inevitable repunte provocado por las festividades.

"Estoy sumamente preocupado de ver un incremento en el número de hospitalizaciones y decesos", dijo el doctor Rais Vohra, director interno de salud de Fresno.

(Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.)