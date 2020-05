Identifican a 40 sospechosos de matanza en norte de México

Adrián, a la izquierda, y Julián LeBarón, que perdieron parientes y amigos en una emboscada ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en el norte de México, se retiran de las oficinas de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, donde se reunieron con autoridades de esa dependencia, el martes 7 de enero de 2010. (AP Foto/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Más de 40 sospechosos han sido identificados con relación a la matanza de nueve mujeres y niños con doble nacionalidad perpetrada el 4 de noviembre en el norte de México, informó la Fiscalía General de la República.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y otros funcionarios se reunieron el martes en la mañana con miembros de la familia LeBarón, que vive en el norte de México desde hace décadas. Sus integrantes se consideran mormones, pero no están afiliados a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchos tienen doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

En un comunicado, la FGR no facilitó mayores detalles sobre los 40 sospechosos, muchos de los cuales al parecer son conocidos sólo por sus apodos.

La semana pasada, las autoridades informaron que tres hombres fueron arrestados y acusados de delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, pero aparentemente ninguno enfrenta cargos por la masacre.

Cuatro sujetos más están arraigados, como se le dice en México a una forma de arresto domiciliario, indicó la FGR. El nombre de uno de los sospechosos anunciado el lunes por las autoridades coincide parcialmente con el del jefe policial de la localidad de Janos, Chihuahua, cerca de donde ocurrió la matanza. Según la prensa local, dicho funcionario estaba en la nómina del grupo narcotraficante La Línea.

La semana pasada, Julián LeBarón, que perdió a parientes y amigos en la emboscada, confirmó el arresto del jefe policial, y señaló que “eso debería ser muy preocupante para todos”.

“¿A ellos quién los investiga?”, preguntó. “Él (el jefe policial) estuvo en ese cargo 13 años”, agregó, y se preguntó cómo era posible que las autoridades estatales no supieran que esa persona trabajaba para un cártel.

Muchos miembros de la familia critican que la estricta ley de armas en México les impida tener un poder de fuego igual al de los cárteles.

“La policía tiene un monopolio local sobre la posesión de armas y participan en el asesinato de mujeres y niños”, aseguró LeBarón.

Las autoridades han dejado entrever que algún grupo narcotraficante fue el responsable de la emboscada.

