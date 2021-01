Identifican en Tamaulipas un caso de la nueva cepa del coronavirus a la vez que el portador de López Obrador da positivo a COVID-19

in Hechos Valle

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El portavoz del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dado positivo al coronavirus, según anunció el domingo, el mismo día que el país reportó su primer caso de una variante potencialmente más contagiosa de coronavirus que está extendiéndose en Gran Bretaña.

El vocero Jesús Ramírez Cuevas escribió en Twitter: "Informo que di positivo a Covid-19. Estoy bien de salud y estaré trabajando desde casa siguiendo todos los protocolos sanitarios". No se indicó si se le había realizado una prueba al presidente.

Ramírez Cuevas es cercano a López Obrador, y con frecuencia le entrega documentos o lo acompaña en sus viajes. El mandatario tiene 67 años e hipertensión, pero casi nunca usa mascarilla.

López Obrador recorrió el domingo el puerto de Manzanillo en el Pacífico y pronunció un discurso sin mascarilla, como suele hacerlo

El mismo día, autoridades de salud en el estado norteño de Tamaulipas detectaron un caso de la variante de Gran Bretaña, conocida como B.1.1.7, la cual también ha sido hallada en Estados Unidos, Canadá, Italia, India y los Emiratos Árabes Unidos.

Científicos británicos han dicho que podría ser más contagiosa que cepas identificadas previamente.

El caso fue detectado en un hombre de 56 años que llegó el 29 de diciembre a un aeropuerto en la ciudad norteña de Matamoros en un vuelo proveniente de la Ciudad de México, indicó el departamento de salud de Tamaulipas.

Posteriormente, las autoridades federales de salud señalaron que el individuo era un ciudadano británico que viajó de Amsterdam a la capital mexicana, y luego tomó el vuelo a Matamoros, donde aparentemente tenía que desempeñar un encargo laboral. Se le hizo una prueba sólo porque su compañía lo exigió; México efectúa muy pocas.

Cuando se le hizo la prueba el hombre no presentaba síntomas, pero ha sido hospitalizado y conectado a un respirad

Treinta y una de las personas a bordo del vuelo no habían mostrado síntomas y otras dos dieron negativo, señalaron las autoridades, pero 12 más no pudieron ser localizadas.

El país reportó el domingo unos 10.000 nuevos casos confirmados de coronavirus a nivel nacional y aproximadamente 500 fallecimientos más. Los hospitales de la Ciudad de México, el epicentro actual de la pandemia en la nación, están ocupados en un 92%.

Sólo unas 6.320 personas fueron vacunadas en México el domingo, para un total de 107.250 hasta ahora.

(Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.)