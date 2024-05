Iglesia en Mission busca ayuda para recuperar remolque robado

in Noticias RGV

Una iglesia de la ciudad de Mission está pidiendo ayuda a la comunidad para recuperar su tráiler.

Ellos dicen que el remolque transportaba decenas de miles de dólares en equipos de audio y cámaras.

Este desapareció ayer por la mañana y ahora están ofreciendo mil dólares a cualquiera que pueda ayudar a encontrarlo.

Un video captado por cámaras de seguridad muestran el remolque blanco siendo conducido ayer por la mañana, pero hasta ahora, no se conoce el paradero del tráiler, ni quién se lo llevo.

"Un todoterreno blanco se detuvo, enganchó el remolque y se marchó despreocupadamente. Y puesto que no pudimos ver una matrícula ni nada en el vehículo, no hay mucho, así que estamos realmente confiando en nuestra comunidad ahora", agrega Viviana García, Attends All Heart Church.

Si usted cree tener información que lleve a la recuperación del tráiler o sabe quién se lo llevo, se le pide que llame a la policía de Palmhurst al (956) 519-3800.