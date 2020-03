Implementan toque de queda en Condado de Hidalgo

El comisionado del Precinto 1, David Fuentes, confirmó la autenticidad de un toque de queda firmado por el juez del condado de Hidalgo, Richard Cortez, el domingo.



"Cada persona permanecerá en casa o dentro de su vivienda y no permanecerá ni viajará en ninguna propiedad pública o privada dentro de los límites jurisdiccionales del Condado de Hidalgo," según una orden de emergencia enmendada, "entre las 10 p.m. y las 5 a.m."



En el documento se enumeran varias excepciones como las siguientes:



1) Personas identificadas como parte de la industria y los servicios de infraestructura crítica.



2) Personas que forman parte de lugares de trabajo gubernamentales que permanecerán abiertos según lo determine la autoridad local.



3) Personas que viajan directamente a y desde empresas esenciales y establecimientos minoristas, incluyendo pero no limitado a tiendas de comestibles, gasolineras, hospitales y oficiales o instalaciones médicas, terminales de autobuses, trenes o aviones, siempre que se mantengan las precauciones necesarias para que los empleados y los clientes reduzcan la transmisión de COVID-19.

4) Personas autorizadas a viajar por el Director de Gestión de Emergencias.

5) Personas que cumplen funciones de aplicación de la ley, personal de primeros auxilios y personal de servicios médicos de emergencia.

El juez del condado de Hidalgo, Richard Cortez, verificó que la orden comenzará el lunes.