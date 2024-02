Incendio de vivienda en condado Starr deja a familia sin hogar

El incendio ocurrió a las 11:30 de la noche del sábado. La dueña Sara Lizel ramos encontró su casa envuelta en llamas.

Le llamó a su hija, Yeunise para decirle que se había incendiado su hogar de casi 20 años.

Ramos se encontraba en la casa de su hija, quien vive al lado. Cuando llegó a su casa, la mitad ya se había quemado.

En menos de una hora, la familia ramos lo perdió todo.

La familia dice que la casa fue una pérdida total por la falta de bomberos y equipo en Salineño.

Nos cuentan que solo un bombero respondió al incendio.

Después de hacer tres vueltas para buscar más agua y el equipo adecuado. El bombero ya pudo sofocar las llamas,

"Si me la den porque si la necesito, ¿no creo que fue tanto para poder que no hiciera nada, o sea estaba aquí, todo está allá, se pudo haber salvado algo, si se pudo haber salvado algo? Lo que yo quiero saber es por qué mandar a una persona, por qué no estaba el jefe del aquí, ¿qué se está haciendo todo el dinero que se les está dando y por qué no están las cosas bien checadas?," Sara Lizel ramos, dueña de casa.

El incendio finalmente fue controlado la madrugada del domingo por los bomberos de roma y la rosita.

La tragedia dejó a la familia ramos con más preguntas que respuestas.

De acuerdo con la comunidad, esta no es la primera vez que los bomberos han fallado a la comunidad.

Se ha creado una página de Gofundme para ayudar a la familia Ramos. Para donar, haga clic aquí.

Vea el video para el informe completo.