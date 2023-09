Industria camaronera de Puerto Isabel se encuentra en crisis

La próxima vez que esté en un restaurante local, revise el menú y de donde provienen los camarones.

En el Joe's Oyster Bar de Port Isabel es una historia diferente, "todo nuestro material aquí va a ser captura salvaje. No es muy difícil de conseguir para nosotros. Los barcos camaroneros están a solo diez cuadras" agrego el administrador municipal, Jared Hockema.

Ahora mismo explican que es el almuerzo al final del verano, el camarero Gilbert Melendes agrega que hay varios dólares de diferencia por libra entre los camarones criados en granjas de ultramar y las más caras capturadas en el golfo de México que se sirven en Joe's Oyster Bar.

Los camaroneros dicen que la competencia de las granjas es un problema para los camaroneros locales. Eso, sumado a los costes del combustible y los problemas laborales, está afectando a la industria, en comparación con lo que era antes.

"Si llegabas a Puerto Isabel hace 20 ó 30 años, literalmente parecía un bosque. Había barcos camaroneros dobles, triples, atracados. Cada canal estaba lleno de barcos camaroneros"

El administrador municipal de Port Isabel, Jared Hockema, comenta que los problemas han transformado el rostro de la ciudad de lo que una vez fue.

"La mayoría de esos retos no son retos naturales. Tenemos camarones en abundancia. El problema es humano"

Esta semana, la comisión municipal de Port Isabel declaró el estado de catástrofe para la industria camaronera.

Parte de eso, crear conciencia sobre la normativa estadounidense.

"Tenemos leyes que regulan la seguridad alimentaria. Aquí en los Estados Unidos si usted tiene una granja de camarones o que se producen camarones, no se podía adulterar que el camarón con productos químicos. No se puede poner antibióticos. Usted no podría poner hormonas en ese camarón. Los consumidores no lo comprarían y francamente tendrías problemas. Te arrestarán si hicieras eso. Sin embargo, permitimos que los camarones de países extranjeros que están contaminados, que están adulterados, lleguen a los estados unidos. La FDA solo inspecciona el 1% de los camarones que entran aquí" agrego el administrador municipal Hockema.

Sostiene que la declaración no es igual que las más comunes para desastres naturales bajo la ley Stafford de EE.UU.

"Pero no se equivoquen, esto es un desastre para nuestra industria local de camarones y realmente el condado Cameron en su conjunto" agrego Hockema.

Pero espera que pueda suponer un alivio para los camaroneros en el futuro.

En la cocina de Joe's Oyster Bar está claro que los camarones locales son parte de lo que atrae a la gente. Una captura local que los camareros de este restaurante quieren que sus clientes reconozcan.

