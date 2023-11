Investigan incendio de cisternas en el Puerto de Brownsville

El Departamento de Bomberos de Brownsville, con asistencia de Port Isabel y Los Fresnos, respondió al incendio alrededor de las 2:45 a.m. del martes 14 de novirembre.

El incendio involucró a varios camiones cisterna estacionados en un área de estacionamiento, según el Director de Comunicaciones del Puerto de Brownsville, Jorge Montero.

Montero dijo que al menos 12 camiones resultaron dañados, pero no se reportaron heridos.

Dijo que el Departamento de Policía del Puerto de Brownsville estableció controles viales y la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron junto al Departamento de Seguridad Pública ayudaron con el control del tráfico.

Dos horas después, el incendio pudo ser controlado por los bomberos. Las causas del incidente continúan bajo investigación.

Actualización.

Según las autoridades, por tratarse de una zona altamente peligrosa por la cantidad de líquidos inflamables que son almacenados en el puerto de Brownsville, las autoridades de emergencias de la ciudad intensificaron los esfuerzos para lograr contener el incendio que se extendió rápidamente.

De acuerdo al reporte preliminar emitido por el puerto de Brownsville, al menos 12 pipas resultaron completamente dañadas durante el siniestro, el cual quedó plasmado y archivado en imágenes captadas por drones del Departamento de Bomberos para poder dimensionar la expansión del incendio.

"Hasta ahorita no tenemos reportes de personas lesionadas, personas perdidas. El Departamento de Bomberos ha hecho su deber en buscar que no haya nadie ahí verdad, no hemos visto a nadie, no significa que no haya nadie, pero hasta ahorita no tenemos reporte de algún lesionado", comentó Eugenio Cárdenas, asistente del jefe del Departamento de Bomberos en Brownsville.

Por su parte, el Departamento de Policía del puerto de Brownsville estableció barricadas dejando la zona restringida para asegurar el sitio dentro del puerto y dar paso a las pesquisas por parte de investigadores de incendios del condado Cameron.

Según las autoridades, este es el primer incendio con camiones cisterna que se registra en los terrenos y las instalaciones del puerto de Brownsville.