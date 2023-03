Jóvenes vacacionistas se dedican a realizar obras de caridad para la comunidad de Brownsville, Texas.

El grupo de jóvenes tienen programado realizar distintas tareas durante su estancia en Brownsville, como brindar de su tiempo para ayudar en la entrega de alimentos a personas indigentes que radican en la zona centro de esta ciudad, además de repartir ropa a familias de escasos recursos, el cual llega de manera oportuna ante el pronóstico de bajas temperaturas en la región para los próximos días.

"Siempre he querido por mucho tiempo el poder venir con una misión y poder servir y cuando se dio esta oportunidad en mi iglesia inmediatamente la tome y me he divertido también más que nada porque a mí me encanta poder servir a otros y el poder viajar hasta aquí con amigos de mi iglesia" dijo Avery García.

Avery garcía dice que ella, al igual que sus compañeros, se han dispuesto hacer uso de este tiempo de una manera sabia, y han planeado utilizar estos días para tener la experiencia de poder ayudar a otras personas y no pensar solo en ellos mismos sino en la necesidad de otras personas.

"Cuando escuche de este evento yo quise tomar parte de esto porque yo quiero que esta nueva generación tome a cabo en nuestras comunidades y que comiencen a tomar el liderazgo para poder seguir haciendo estos esfuerzos, me dio mucho gusto tomar parte de esto y quiero ver que sigamos haciendo esto los próximos años" agrego el embajador del United Way en el condado Cameron, Bryan Martínez.

Esta colaboración entre varias entidades no gubernamentales cumplen tres años realizando esta obra de caridad al proveer alimento y ropa a una comunidad necesitada que día a día sigue creciendo

"es la latente, ahí está, gente que al principio tenía mucha pena, que porque no creía que lo que estábamos dando era gratis o de la buena calidad y no pensaba que esto era cierto y es que estamos acostumbrados y tenemos una mala costumbre de regalar lo que ya no nos sirve pensando que la gente de la calle puede usar ropa usada, cuando en realidad no es así" comento el pastor y director del ministerio Golán en Brownsville, Carlos Navarro.

Estos jóvenes, lejos de festejar con el abuso de alcohol y otras drogas durante sus días de descanso, los jóvenes vacacionistas buscan enviar un mensaje distinto al que se refleja durante este tiempo de diversión.

Vea el video para el informe completo.