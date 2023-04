John Feit Será Transferido a Huntsville

EDINBURG – John Feit será transferido a una prisión estatal a principios de semana.

Feit fue sentenciado a inicios de este mes por el asesinato de Irene Garza. Él fue condenado a pasar su vida en prisión.

Ahora Él abandonaron el Valle de Rio Grande despues de casi dos años en el condado Hidalgo.

El ex sacerdote fue notificado sobre la transferencia.

Las autoridades no están liberaron la fecha exacta de la transferencia debido a preocupaciones de seguridad.

“SIGO diciéndole a las personas me siento aliviado, ustede saben estamos aliviados de que sea hecho justicia,” comentó El fiscal del condado Hidalgo Ricardo Rodriguez. “Y si, fue uno de los casos más viejos que se realizaron en la nación, pero no fue diferente a ningún otro caso con el que hayamos lidiado antes o haya sido presentado en corte.”

Feit se negó a responder preguntas sobre Irene Garza después de su sentencia el viernes pasado. Esta semana el ex-sacerdote también rechazó la solicitud de CHANNEL 5 NEWS para entrevistarlo.

Rodríguez dijo que no le sorprende que no diga nada sobre el caso. "Tal vez sus abogados le dijeron que no comentara, pero esa es su decisión."

Estamos esperando escuchar al abogado designado a Feit porque, de acuerdo con su papeleo, él debe al Condado $269 dólares por costos de corte.