Joven hospitalizado con COVID-19 necesita tratamiento no disponible en el Valle

Una madre del Valle pide ayuda mientras su hijo lucha por su vida contra el coronavirus.

Han pasado casi dos semanas desde que el hijo de 23 años de Irasema Díaz, Eric Jared Díaz, fue admitido en el hospital con COVID-19.

Aunque ambos contrajeron el virus al mismo tiempo, Díaz dice que se recuperó, pero su hijo no. Con lágrim, Díaz recuerda una de las últimas conversaciones que tuvo con su hijo antes de que lo intubaran

"Me envió un mensaje de texto y me dijo: 'Mamá, ¿voy a morir?' Le dije que no, que no vas a morir ", dijo.

Pero según los médicos, el tratamiento de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), que se usa en pacientes críticamente enfermos como Eric, no está disponible en el Valle del Río Grande

Aunque la familia dice que intentaron transportarlo a un hospital de San Antonio, les dijeron que no había suficiente espacio para Eric.

Ahora, se apoyan en su fe, orando para que Eric siga luchando mientras encuentran un hospital con el tratamiento especial de ECMO que esté dispuesto a ayudar.

"Es una persona tan buena, un padre tan bueno", dijo la novia de Eric, Gabby Ozuna, mientras sostenía a su hija. "Me duele que sea tan pequeña y quiero que tenga a su papá".

Díaz dijo que su hijo había dudado en vacunarse contra el virus, pero era algo que estaban decididos a hacer después de vencer al COVID-19.

"El médico me dijo que si lo hubiera tenido, no estaría en esa situación", dijo Díaz. "Entonces, si alguien está pensando en no recibir esa vacuna, sugiero que no lo piense dos veces".

Los médicos dicen que Eric probablemente necesitará un trasplante de pulmón. La familia ahora pide oraciones y espera que alguien pueda ayudar a que su hijo sea admitido en un hospital que ofrezca el tratamiento que necesita para sobrevivir.