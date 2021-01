Líder de México condena a Twitter y Facebook por bloquear a Trump

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El presidente de México condenó el jueves la decisión de las plataformas de redes sociales de bloquear las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente Andrés Manuel López Obrador al mismo tiempo se negó a condenar el asalto de los partidarios de Trump en el Capitolio de los Estados Unidos el miércoles, citando su política de no interferir en los asuntos de otros países. Solo dijo que lamentaba la pérdida de vidas.

Pero López Obrador, quien es visto como un amigo de Trump, se apresuró a criticar lo que llamó la censura del presidente de Estados Unidos.

"No me gusta que nadie sea censurado o que le quiten el derecho a publicar un mensaje en Twitter o Face (libro). No estoy de acuerdo con eso, no lo acepto", dijo López Obrador.

"Cómo se puede censurar a alguien: 'Veamos, yo, como juez de la Santa Inquisición, te castigaré porque creo que lo que estás diciendo es perjudicial'", dijo López Obrador en un extenso y espontáneo discurso sobre el tema. "¿Dónde está la ley, dónde está la regulación, cuáles son las normas? Este es un tema de gobierno, esto no es un tema de empresas privadas".

El portavoz presidencial Jesús Ramírez redobló más tarde ese día, escribiendo en su cuenta de Twitter que "la decisión de Facebook de silenciar al actual líder de Estados Unidos exige un debate sobre la libertad de expresión, el libre intercambio de información en la web, la democracia y el papel de las empresas que administran las redes (sociales) ".

Facebook e Instagram dijeron el jueves que prohibirán que Trump publique al menos hasta la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Twitter dijo que todavía está evaluando si levantar o extender lo que comenzó como un bloqueo de 12 horas de la cuenta de Trump.

López Obrador también dijo que no planeaba asistir a la inauguración de Biden. Anteriormente, se abstuvo de felicitar a Biden por su victoria electoral hasta después de la votación del Colegio Electoral a mediados de diciembre. El único viaje del líder mexicano al exterior en lo que va de su presidencia fue visitar a Trump en Washington en julio para celebrar la implementación del acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá.

(Copyright 2021 The Associated Press. Todos