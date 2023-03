La comunidad del Valle reacciona a la reducción de los precios de la insulina

Para los meses de abril y mayo de este año, los casi 130 millones de adultos diagnosticados con diabetes o pre-diabetes a nivel nacional, podrán acceder a los nuevos precios de la insulina.

"La reducción del precio de la compañía, Eli Lilly, ayudará a más personas con diabetes que tengan un acceso más fácil a la insulina que necesitan para poder mejorar su salud" dijo Thais Leal, farmacéutica en Saenz Pharmacy.

Según farmacéuticos de la región, el gran porcentaje de pacientes dependientes de la insulina utilizan su compañía de seguro médicos para el pago de este medicamento, sin embargo, hay otro porcentaje que sí la compra de su bolsillo.

"Esperemos que la reducción de la insulina y los precios de la compañía eli lilly ayude a facilitar el reembolso a las farmacias locales" agrego Leal.

Existen dos tipos de diabetes, para Daniela, una paciente diagnosticada desde los 4 años de edad con diabetes tipo 1, sobrellevar la enfermedad no es fácil y el nuevo precio, no afecta sus finanzas, pues su compañía de seguros, responde por este medicamento.

"Que se cuiden porque esto no es un juego, el hecho de tener diabetes no es que la tengo: me cuido y ya, la verdad, esto puede desencadenar muchas más cosas a largo plazo si uno no lleva o no cumple con lo que debe cumplir" agrego Daniela González, paciente de diabetes tipo 1.

Aunque Eli Lilly ha informado que esta reducción de precios es para todo tipo de pacientes, desde una organización sin ánimo de lucro del sur de Texas, esta medida tiene restricciones.

"Para el tipo 2 es una ganancia, pero también tienes que saber que si tienes que tener el seguro para calificar para él $35 dólar descuento del medicamento de la insulina, lo otro es que puedes ir al website de Eli Lilly y descargar el cupón, lo que nosotros no sabemos es si las farmacias van a acceder a ese cupón o no" comento Moises Arjona, director de unidos contra la diabetes RGV.

Aunque se espera que los nuevos precios de la insulina no superen los $35 dólares, esta organización sostiene que el tipo 1 de diabetes tiene acceso limitado.

"El tipo 1 de diabetes necesita más insulina que el tipo 2, así que para los niños, que están por debajo de los 18 años, necesitan inyectarse más con la insulina, este programa no califica para ellos, es para el de tipo 2" agrego Arjona.

Vea el video para el informe completo.