La comunidad se encuentra afectada tras los daños en las carreteras de Mcallen

"Si hay varios baches, de hecho por aquí por la Mccoll y la 83 vieja, es donde están los baches" comento Jose Trejos, un residente de Mcallen preocupado por la repentina aparición de agujeros por la ciudad.

"Especialmente en la carretera, en todas estas carreteras de aquí. Es algo que no he visto desde hace mucho tiempo. Ha estado tomando un tiempo, los he visto salir y poner parches de reparación bajo la lluvia, pero no veo cómo, eso no ayuda. La gente pasa por encima de ellos y sigue derribándolos" dijo Rick Gallardo, otro residente de Mcallen.

Si de día son una trampa, de noche, en la oscuridad y peor aún, cuando llueve y se llenan de agua: son mortales. Según las autoridades del departamento de tránsito del estado, la lluvia y el frío son el principal enemigo de las cuadrillas de reparación, quienes desde hace 3 semanas están en mantenimiento de las más de 6.000 millas de su jurisdicción.

"Tuvimos como 5 o 6 días de frío y lluvia y eso afecta los materiales de la calle, a veces hace huecos y cuando se mete el agua hace que se rompa la calle" agrego el vocero del departamento de tránsito de Texas, Ray Pedraza.

Aunque hay algunas vías como la calle 10, la 23 y la 107 al norte de Mcallen que no son jurisdicción de la ciudad, sino del estado, desde el municipio aseguran que trabajan de la mano rápidamente para que en menos de 48 horas todas las solicitudes de reparación estén listas.

"Pero si el agua sigue, sigue y sigue, aguanta ese asfalto nada más o tres días cuando está mojado porque no se le pone un aceite, se hace en frío, el material, normalmente cuando se repara un hoyo en el asfalto, es material caliente, pero cuando está lloviendo no se le pone el aceite porque no va a pegar entonces hacemos un trabajo inmediato con el material que se puede usar en ese momento y regresamos a los dos, tres días, revisamos si se ha levantado ese material y le volvemos a poner otro" dijo la directora de obras públicas, Elvira Alonso.

Esta situación pone en apuros a los conductores, ya que son ellos quienes tienen que pagar los daños de llantas y rines en sus vehículos.

Vea el video para el informe completo.