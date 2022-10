Lago de Donna Usado como Vertedero Ilegal

DONNA – Un lugar para la pesca convertido en un lago tóxico y ahora un vertedero ilegal.



El lago de Donna parece ser intocable; no se le permite al público pescar ahí. El lago tiene visitantes por momentos breves. Para tirar su basura.



“También van a tirar animales en el lago,” dijo Elsa Zambrano.



Zambrano, amante de los animales y propietaria, vive más adelante del lago de Donna. Ha vivido en un pequeño parque de casas móviles por 12 años. Ella sabe que vertidos ilegales ocurren a su alrededor.



“Ellos los tiran en el agua y los dejan ahí y normalmente hacen eso alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Ahí es donde se puede escuchar toda la conmoción”, dijo Zambrano.



Martín Cantú, alguacil del precinto dos del condado hidalgo comentó que no es el peor lugar de vertederos ilegales que han visto.



El lago de Donna es un área donde no hay muchas casas residenciales así que no hay mucho orden público.



Cantú dijo que sigue siendo un riesgo sanitario.



“Depende de lo que se tire, químicos pueden entrar a la tierra, hacia el suelo y eso puede infiltrarse al sistema de agua”, dijo Cantú.



Zambrano dijo que debe de haber más orden público, “sí, necesitamos muchas más patrullas aquí y si es que las hay, nunca las vemos”.



Ella desea que otros respeten lo que son aguas prohibidas. Cantú dijo que su oficina está investigando este vertido y tienen pistas.



Él dijo que necesitan la ayuda del público para identificar vertederos ilegales como los del lago de Donna y llamarles directamente al Departamento de Policía de Donna al 956-784-3510.