Lista: Refugios cálidos abren antes del clima frío esperado en el Valle del Río Grande

Las autoridades están abriendo refugios cálidos a medida que un frente frío se abre camino a través del Valle del Río Grande el jueves y el fin de semana.

Descargue la aplicación gratuita KRGV FIRST WARN 5 Weather para obtener las últimas actualizaciones directamente en su teléfono.

Siga al equipo meteorológico First Warn 5 de KRGV en Facebook y Twitter.

CONDADO CAMERON

Harlingen (Loaves and Fishes)

El espacio está disponible en el Refugio Loaves and Fishes ubicado en 514 South East Street en Harlingen. Para más información llame al 956-423-1014.

Brownsville (Ozanam Center)

El Centro Ozanam en Brownsville, ubicado en 656 N. Minnesota Ave., ha abierto sus puertas a cualquiera que necesite un lugar seguro y cálido para quedarse a medida que bajan las temperaturas en todo el Valle. Para más información llame al 956-831-6331.

CONDADO HIDALGO

McAllen (Salvation Army)

El Ejército de Salvación en McAllen ubicado en 1600 North 23rd Street está abriendo sus puertas a cualquier persona que necesite un lugar cálido y seguro para quedarse durante los próximos días a medida que bajan las temperaturas. Para más información llame al 956-682-1458.

Mercedes (Community Recreation Center)

La ciudad de Mercedes abrirá un refugio cálido en el Centro Comunitario de Recreación Mercedes Safe Room ubicado en 1202 N Vermont, el jueves 3 de febrero de 2022 de 6 p.m. hasta las 12 a. m. del viernes 4 de febrero de 2022. Las personas deben llevar su propia manta, almohada, refrigerios y medicamentos para la noche (si es necesario). Para obtener más información, llame al Departamento de Comunicaciones de Mercedes al (956) 565-3102.

CONDADO STARR

Roma (Old A.S. Canavan Elementary)

Debido a las advertencias de clima severo, la Oficina del Fiscal de Distrito 229 y el Centro para Víctimas del Crimen habrán abierto un refugio de emergencia en Old A.S. Canavan Elementary ubicada en 1334 4th St. en Roma, Texas. El albergue estará operativo desde el jueves 3 de febrero de 2022 a las 8 a. m. hasta el domingo 6 de febrero de 2022 a las 5 p. m. Alimentos, agua y servicios de vivienda están disponibles en el refugio. Si es posible, traiga sus almohadas y mantas. Si requiere asistencia llame a los siguientes números:

• 956-476-8107

956-476-8107 • 956-476-8104

956-476-8104 • 956-476-8108

956-476-8108 • 956-476-8109

Roma Fire Department

El Departamento de Bomberos de Roma estará abierto como refugio desde el jueves 3 de febrero hasta el domingo 6 de febrero. Para obtener más información, llame al 956-849-1770.