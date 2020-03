LO ÚLTIMO: Trump: Podemos ponernos en marcha rápidamente

Por THE ASSOCIATED PRESS

Las noticias más recientes sobre la pandemia mundial de coronavirus, que ha infectado a más de 185.000 personas y causado más de 7.300 muertes:

El presidente Donald Trump insiste que Estados Unidos puede “ponerse otra vez en marcha rápidamente” después de la epidemia de coronavirus “si hacemos las cosas bien”.

En el inicio de la conferencia de prensa de la comisión de coronavirus, Trump dijo que se puede proteger la salud pública y la economía mediante los “sacrificios compartidos” y los “cambios temporarios”.

“Si lo hacemos bien, nuestro país y francamente el mundo, pero nuestro país puede volver a ponerse en marcha con bastante rapidez”.

En todo el país se han contagiado 4.600 personas y 95 han muerto.

Brasil registró su primera muerte por coronavirus, informó el martes el gobierno del estado de Sao Paulo.

Las autoridades no saben dónde se infectó el paciente y proporcionarán más detalles sobre la identidad del paciente en el transcurso del día. Brasil tiene 234 casos confirmados del virus, más de la mitad en Sao Paulo.

Una docena de residentes de un hogar para ancianos en Nueva Orleans se han contagiado el coronavirus.

El gobernador John Bel Edwards dijo que la muerte más reciente por coronavirus era la de un residente de 84 años del hogar Lambeth House.

Médicos Sin Fronteras dice que es esencial que las naciones de la Unión Europea dejen de lado sus intereses propios y compartan los equipos médicos esenciales para proteger a los trabajadores de la salud.

Ahora que Europa es el epicentro de la pandemia, el grupo dice que la escasez de guantes, mascarillas y otros elementos de protección son “cada vez más frecuentes” en Italia, donde MSF colabora en cuatro hospitales.

La doctora Claudia Lodesani dijo que la situación en Italia es tan crítica, que algunos médicos usan la misma mascarilla durante 12 horas.

Hay turistas rusos varados en Europa a medida que cierran las fronteras y se cancelan vuelos en medio de la pandemia de COVID-19.

La cámara de la industria turística rusa dijo el martes que “la vasta mayoría de los vuelos restantes (de países europeos a Rusia) ya no tienen cupo u ofrecen pasajes a precios varias veces más altos”.

La ONU pide a los donantes que no pierdan de vista otras crisis humanitarias a medida que el mundo responde a la pandemia de coronavirus.

Jens Laerke, vocero de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios con sede en Ginebra dijo que más de 100 millones de personas alrededor del mundo dependen de la ayuda de las agencias humanitarias.

Al sonar los relojes al mediodía en Francia, comenzaron las patrullas policiales a detener a toda persona que anduviera por las calles para tratar de contener la propagación del virus.

La Torre Eiffel, normalmente atestada de gente los 365 días del año, se alzaba sobre un París que se paralizaba gradualmente.

Funcionarios de salud de Rusia ordenan realizar el examen del coronavirus a quienes hayan regresado de Europa en los últimos 14 días.

El decreto emitido el martes también ordena examinar a todos los que regresados del exterior en el último mes con síntomas de gripe.

La segunda aerolínea canadiense suspende todos los vuelos comerciales internacionales por 30 días al colaborar en los vuelos de rescate y repatriación en sociedad con el gobierno.

Westjet dice que suspenderá los servicios normales el domingo. El premier Justin Trudeau dice que los canadienses deben regresar al país.

El número de muertes en España debido al coronavirus ha saltado de 309 a 491 en 24 horas, y los nuevos contagios suman 11.178, un aumento de casi 2.000 con respecto al día anterior.

Así lo informó el martes el director nacional de emergencias de salud, Fernando Simón. Con estas cifras, España es el cuarto país más afectado del mundo, superando a Corea del Sur.

El COVID-19 provoca síntomas leves a moderados en la mayoría de las personas, pero puede ser más grave en personas mayores o que tienen problemas de salud subyacentes.

