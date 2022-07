Los ciudadanos reaccionan a la ordenanza propuesta para regular los mercados emergentes en McAllen

By: Hugo Magallan, Cassandra Garcia

Como propietaria de una pequeña empresa, Mónica Cavazos dice que comenzó yendo a mercados emergentes.

Su tienda, Weekend Warrior TX, es una tienda híbrida en línea y una boutique de casas rodantes.

"No hay mejor lugar para conocer a sus clientes en persona, hablar sobre sus productos y llegar a tocarlos, sentirlos", dijo Cavazos. "Y a la gente también le gusta hacer eso".

Pero no todo el mundo está contento con los mercados emergentes.

“Hemos tenido muchos eventos emergentes en Main Street y han causado mucha congestión y tráfico”, dijo Jack Edwards, residente de McAllen.

Los líderes de la ciudad de McAllen están trabajando para aprobar una ordenanza que limitaría los mercados emergentes al no permitir que las empresas usen sus estacionamientos como espacio para vendedores.

“Me gusta la idea de no usar el estacionamiento para los vendedores”, dijo Edwards. “Entonces, si haces eso, no tendrán proveedores porque no hay lugar para colocarlos”.

Cavazos se pronunció en contra de la ordenanza propuesta.

"Queremos ser una ciudad progresista", dijo. "Tenemos 17th Street, tenemos todos estos restaurantes geniales y negocios próximos, pero poner estas restricciones no nos permite llegar allí por completo".

Para empezar, los negocios como Southern Roots en Main Street no tienen mucho estacionamiento, pero la propietaria Mariana Linaldi dice que encontró una manera de abordar el problema en los días de mercado y espera que la ciudad también pueda hacerlo. Otras consideraciones de la ordenanza incluyen requerir un permiso que costaría $100 y requeriría la aprobación de diferentes departamentos.

“¿Qué tan grande será la burocracia ahora para poder obtener estos permisos?” preguntó Linaldi. “No solo estamos pagando más, sino que ahora es más difícil”.