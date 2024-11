Los hospitales en Texas ahora deben preguntarle a sus pacientes sobre su ciudadanía. No tienes que responder.

By: By Terri Langford, The Texas Tribune

La entrada a la sala de emergencias del Centro Medico St. David en Austin el 30 de marzo de 2020. Credit: Miguel Gutierrez Jr./The Texas Tribune

"Los hospitales en Texas ahora deben preguntarle a sus pacientes sobre su ciudadanía. No tienes que responder." was first published by The Texas Tribune, a nonprofit, nonpartisan media organization that informs Texans — and engages with them — about public policy, politics, government and statewide issues.

Sign up for The Brief, The Texas Tribune’s daily newsletter that keeps readers up to speed on the most essential Texas news.

To read this story in English, click here.

El 1 de noviembre, los hospitales en Texas que aceptan Medicaid o el Plan de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) comenzaron a preguntarle a todos sus pacientes sobre su estatus migratorio y si están legalmente en los Estados Unidos. Este requisito es parte de una orden ejecutiva que el gobernador Greg Abbott emitió este verano.

La información es únicamente para propósitos estadísticos. No se transmitirá ninguna información que identifique al paciente a la oficina del gobernador.

Esto es lo que debes saber.

¿Tengo que responder si los hospitales me preguntan sobre mi estatus de ciudadanía o inmigración?

No. Los hospitales tienen la obligación de preguntarle a sus pacientes sobre su estatus de ciudadanía o inmigración, pero según varios grupos de defensa como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), no pueden forzar a nadie a contestar la pregunta. Los pacientes pueden responder o decirle al hospital que no desean hacerlo.

¿Se me negará el cuidado si me niego a responder?

No se te debe negar el cuidado de salud por negarte a responder preguntas sobre tu estatus de ciudadanía o inmigración. La orden de Abbott dice que los hospitales deben informar a los pacientes que su respuesta a estas preguntas no afectará su atención, según lo exige la ley federal.

Harris Health en Houston, que incluye los hospitales Ben Taub y LBJ, dijo en un comunicado de prensa: “Independientemente de cómo respondan a la pregunta sobre el estatus de ciudadanía, esto de ninguna manera interferirá con la atención médica en las salas de emergencia o hospitales de Harris Health”.

¿Qué pasa si un empleado del hospital me presiona para responder? ¿Qué opciones tengo?

Un paciente puede pedir hablar con la enfermera supervisora de turno, alguien a cargo de las relaciones con los pacientes e invitados del hospital o un defensor de los derechos del paciente. Si un paciente cree que el personal del hospital se comportó de manera inapropiada al preguntar por su estatus de ciudadanía o inmigración, puede ponerse en contacto con la ACLU a través de este formulario.

¿Por qué están haciendo esto los hospitales?

Los hospitales tienen la obligación de preguntar por la ciudadanía o estatus migratorio de sus pacientes debido a la orden del gobernador. Abbott dijo que quiere tener una idea más clara de cuánto dinero gastan los hospitales de Texas en el cuidado de inmigrantes indocumentados. Abbott ha argumentado que las políticas de inmigración de la administración de Biden les han costado más dinero a los estados y que el gobierno federal debería reembolsarlos por esos gastos.

¿Qué harán los hospitales con esta información?

La orden de Abbott requiere que los hospitales cuenten a cuántos pacientes les han hecho la pregunta y que registren las respuestas que reciban. No están compartiendo información personal sobre ningún paciente con ninguna agencia estatal.

¿En qué punto de la visita están haciendo esta pregunta?

El personal del hospital puede preguntar sobre el estatus de ciudadanía o inmigración en cualquier momento durante el proceso de admisión, pero hacer la pregunta no puede afectar el cuidado del paciente.

¿La orden del gobernador aplica a las clínicas de urgencias que son administradas por los hospitales?

Según la Asociación de Hospitales de Texas, la orden solo aplica a los hospitales, no a sus clínicas. El Texas Tribune no ha recibido informes de que las clínicas de urgencias estén preguntando a los pacientes sobre su estatus de ciudadanía o inmigración.

¿Se les está haciendo esta pregunta a todos los pacientes?

Si.

¿Se me hará esta pregunta independientemente de mi capacidad para pagar por el cuidado?

Si.

¿Qué pasa si no me siento cómodo pidiendo más información o discutiendo mis derechos en inglés?

Según la ACLU, si tienes inquietudes sobre tus derechos o cuidado pero no te sientes cómodo discutiéndolos en inglés, debes solicitar un intérprete que hable con fluidez tu idioma nativo.

Traducido por Isabela Ocampo Restrepo

This article originally appeared in The Texas Tribune at https://www.texastribune.org/2024/11/21/hospitales-texas-preguntas-immigracion/.

The Texas Tribune is a member-supported, nonpartisan newsroom informing and engaging Texans on state politics and policy. Learn more at texastribune.org.