Los Juegos Olímpicos de Tokio serán en 2021

Por STEPHEN WADE y MARI YAMAGUCHI

TOKIO (AP) - Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron pospuestos hasta 2021, poniendo fin a semanas de conjeturas de que la cita no se podía realizar como se había programado originalmente debido a la pandemia del coronavirus.

El Comité Olímpico Internacional tomó la decisión el martes tras consultar con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y los organizadores locales.

El COI señaló que los Juegos se disputarán “a más tardar en el verano de 2021”, pero mantendrán la denominación de Tokio 2020.

“En las circunstancias actuales y basándonos en la información brindada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) hoy, el presidente del COI y el primer ministro de Japón concluyeron que los Juegos de la XXXII Olimpiada en Tokio deben reprogramarse a una fecha que no sea en 2020 y a más en el verano de 2021, para salvaguardar la salud de los deportistas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional”, dijo el COI en una declaración.

Antes del anuncio, Abe dijo que Bach estaba de acuerdo con su propuesta de posponerlos por un año.

“El presidente Bach dijo que estar de acuerdo ‘ciento por ciento’ y nos pusimos de acuerdo para que los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio sean no más allá del verano de 2021”, señaló Abe, destacando que realizar los Juegos el año entrante será “la demostración de la victoria de los seres humanos contra los contagios de coronavirus”.

La decisión era inevitable. La pandemia ha supuesto cierres de fronteras y la suspensión de eventos multitudinarios como eventos deportivos, además de restricciones al movimiento en multitud de países.

Aplazar el evento supone complicaciones logísticas como la disponibilidad de sedes en Japón, la alteración de los calendarios deportivos internacionales durante cualquiera que sea la nueva fecha seleccionada, el restablecimiento de los procesos de clasificación y otras consideraciones.

La decisión se tomó apenas horas después que los organizadores locales habían dicho que el relevo de la antorcha iba a continuar el jueves. Esos planes también cambiaron.

“De momento, la llama permanecerá guardada y a la vista en Fukushima”, dijo el presidente del comité organizador Yoshiro Mori.

Los Juegos Olímpicos nunca habían sido pospuesto, tan solo cancelados en el pasado debido a la guerra.

El COI y los organizadores de Tokio dijeron que confían que la decisión de posponer la cita permitirá al mundo recuperarse de la pandemia.

“Los líderes están de acuerdo de que los Juegos Olímpicos en Tokio pueden ser un faro de esperanza al mundo durante estos momentos difíciles y que la llama olímpica se convierta en la luz al final del túnel en el cual el mundo se encuentra en este momento”, dijo el COI. “Por eso, se acordó que la llama olímpica se quede en Japón. También de acordó que los Juegos retengan el nombre de Juegos Olímpicos y Paraolímpicos Tokio 2020”.

