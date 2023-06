Médicos recomiendan usar bloqueador solar superior a 50+ para evitar enfermedades en la piel

En estos días de verano es más frecuente el uso del protector solar, ya que al no usarse, este puede traer consigo múltiples afectaciones para la piel si no se cuida de manera correcta.

Pero ¿es cierto que los mejores bloqueadores solares son los de mayor número en su protección?

Para estos días de verano, lo más común es disfrutar de piscinas y playas, sin embargo, la primera y más eficaz recomendación de los expertos para mayor cuidado y protección de nuestra piel, no es más, sino aplicarse el bloqueador varias veces al día.

Según analistas de las aseguradoras de salud, Texas ocupa el octavo lugar en cuanto a riesgo de rayos UV, lo que nos convierte en un estado con mayor riesgo de cáncer de piel.

"Si lo hemos usado, pero no constantemente, pero ahora con estos calores, es usarlo diariamente como lavarse los dientes", comenta Erika Rivera, residente de Edinburg.

Al momento de elegir un protector solar, la mayoría de la gente compra el de mayor número de protecciones, sin embargo, los expertos afirman que esto no hace mucha diferencia.

"La diferencia entre el 30 y el 50 spf han encontrado que, por ejemplo, el de 30 protege contra los rayos UV en un 97 por ciento y el de 50 en un 98 por ciento, entonces hay una diferencia de 1 por ciento", afirma Federico Vallejo, médico especialista del DHR Health.

La función principal de los protectores solares es bloquear o disminuir el impacto de los rayos ultravioleta emitidos por el sol en nuestra piel, algo que médicos recomiendan que debería convertirse en un hábito.

"Sinceramente, siguiendo las recomendaciones del Skin Cancer Foundation no hay mayor diferencia de 50 SPF para arriba, lo que hace diferencia es el número de aplicaciones, el uso diario", agrega Vallejo.

A pesar de las persistentes recomendaciones y el alto número de casos de cáncer de piel a nivel estatal, se registran 14 casos de cáncer de piel por cada 100.000 habitantes en Texas. Sin embargo, la comunidad aún no adopta el uso de bloqueadores con frecuencia.

Teniendo en cuenta que el filtro de protección similar superior a 50+ es más mito que realidad, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) insta a que la gente use un filtro superior a 15+ y se lo aplique en la piel expuesta al sol cada dos horas.

"Pues siempre buscaba entre más número, más alto, piensa uno que tiene más cobertura, pero si interesante lo que dices que 50+ es lo máximo; ahora con estos calores necesitamos ponernos hasta en los dedos", precisa Erika Rivera, residente de Edinburg.

Un reciente reporte publicado por The New York Times, precisa que por ahora no se sabe con exactitud cuál es la dosis adecuada de estos protectores para prevenir el cáncer de piel, sin embargo, la academia estadounidense de dermatólogos recomienda 29 mililitros para la mayoría de las personas

