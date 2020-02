México confirma dos primeros casos de coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El subsecretario de Salud de México anunció el viernes que el país tiene dos casos confirmados del nuevo coronavirus.

Hugo López-Gatell dijo que uno de los enfermos está en la capital y el otro en el estado norteño de Sinaloa, y que ninguno de los dos está grave.

Se ha aislado al menos a cinco contactos familiares del primer enfermo. López-Gatell dijo que uno de los hombres había tenido contacto con alguien que viajó a la región del norte de Italia donde se produjo un brote.

Brasil confirmó el miércoles el primer caso del coronavirus en Latinoamérica: un hombre que viajó a Italia semanas atrás.

