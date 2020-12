México estima que 1 de cada 4 habitantes ha tenido COVID-19

in Hechos Valle

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El gobierno de México estima que la cuarta parte de la población, 31 millones de personas, se ha contagiado con el coronavirus, aunque el 80% de ellos no desarrolló síntomas compatibles con COVID-19.

Esta es la principal conclusión de un muestreo presentado el martes sobre la prevalencia de anticuerpos en la población mexicana y que forma parte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, este año centrada en el virus Sars-Cov-2.

Según los resultados preliminares del estudio, de los 31 millones de infectados, solo 6,2 millones habrían tenido los síntomas propios de COVID-19, una cifra cinco veces mayor a los 1,2 millones de contagiados confirmados oficialmente.

El gobierno mexicano ha sido criticado por algunos expertos por realizar pocas pruebas y hacérselas únicamente a pacientes graves, con lo que siempre se estimó que el impacto de la pandemia era mucho mayor del registrado.

Con el repunte de contagios de las últimas semanas, el nivel de pruebas diagnósticas se ha multiplicado para rastrear contactos en lugares clave como la Ciudad de México

Juan Ángel Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que en la encuesta participaron 9.400 personas entre agosto y el 15 de noviembre, seleccionados con un diseño "nacional, probabilístico, estratificado y por conglomerados de todos los habitantes de los hogares"

Hasta ahora solo se tienen datos de 7.098 muestras de sangre por lo que los resultados son todavía preliminares, matizó Rivera, pero confió en que en enero ya esté completa la base de datos y se podrá saber entonces qué porcentaje de los que tuvieron síntomas buscó atención médica, en qué instituciones y su perfil médico.

El subsecretario Hugo López-Gatell, vocero del gobierno federal para la pandemia, subrayó que la importancia de estos resultados radica en alertar a los mexicanos de que el 75% de la población todavía puede contagiarse con lo que se hace más urgente que nunca el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.

Recordó además que aquellos que fueron expuestos al coronavirus también pueden reinfectarse.

Según el recuento oficial del martes, México tiene 1,267,202 contagiados confirmados con al menos 115.099 fallecidos.

