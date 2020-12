México iniciará vacunación la tercera semana de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - México prevé comenzar la vacunación contra COVID-19 la tercera semana de diciembre y los primeros inmunizados serán profesionales de la salud, anunció el gobierno el martes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso será "universal y gratuito" y espera poder cubrir a toda la población para finales de 2021.

El gobierno compró 34,4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, de las que llegarían 250.000 dosis en torno al 17 de diciembre. Si se cumplen los plazos previstos, México sería el primer país latinoamericano en iniciar la vacunación. En cuanto arribe, el fármaco será distribuido por las fuerzas armadas.

Según Hugo López-Gatell, vocero del gobierno federal para la pandemia, el 10 de diciembre la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) prevé analizar y, en su caso, dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Un día después lo haría su homóloga mexicana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

López-Gatell aclaró que aunque lo que diga la FDA solo es vinculante para Estados Unidos, esa agencia y la europea son organismos de referencia internacional.

A principios de diciembre, Gran Bretaña fue el primer país occidental en autorizar el uso generalizado y de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech, y el martes inició su campaña de inmunización.

Dada la complejidad de la logística que implica la vacuna, en dos dosis y que exige ultracongelación, en principio México la aplicará solo en la capital y el estado de Coahuila, pero ya se estudia cuales serán los siguientes nodos.

A partir de febrero se vacunará a los ancianos y se llamó a que acudan primero aquellos con factores de riesgo, ya que la inoculación es voluntaria. Después el proceso continuará de mayor a menor edad. Primero los mayores de 60, a partir de abril los de 50, en mayo los de 40 y a partir de junio a la población en general.

López Obrador, de 67 años, dijo que se vacunará cuando le corresponda por edad.

México tiene 1,18 millones de contagiados confirmados con al menos 110.074 fallecidos y atraviesa una fase de rebrote, por lo que López-Gatell advirtió que la estrategia de vacunación podrá variar para priorizar regiones donde la situación sea más alarmante.

Agregó que podría acelerarse según vayan aprobándose y llegando otras vacunas según los acuerdos bilaterales y multilaterales en los que participa el país. México tiene previsto firmar esta semana el pedido en firme de 35 millones de dosis de la CanSino, de fabricación china.

Pfizer dijo recientemente que seis países de América Latina habían firmado contratos para adquirir sus dosis y que estaba en conversaciones con el resto. Chile ya tiene contrato y recibirá 10,1 millones de dosis que comenzaría a aplicar a principios de 2021, dijo ese gobierno. Brasil anunció estar en negociaciones para comprar 70 millones de dosis y empezaría a distribuirlas en el mismo periodo.

En América Latina se han confirmado más de 13,3 millones de contagios y casi medio millón de muertos.

