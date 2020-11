México intentó, no logró obtener orden judicial para exsecretario de gabinete

By: The Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) El presidente de México confirmó el martes que los fiscales federales habían intentado obtener una orden de arresto para el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores Luis Videgaray, pero dijo que, un juez rechazó la solicitud.

Videgaray, actualmente miembro de la facultad de la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology, es considerado la figura política más cercana al expresidente Enrique Peña Nieto, en cuya administración 2012-2018 se desempeñó.

Videgaray ha negado las acusaciones del exjefe de la petrolera estatal de que participó en sobornos o financiación ilegal de campañas. En un comunicado de agosto, Videgaray escribió que las acusaciones "son falsas. Además, son absurdas, inconsistentes e imprudentes".

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que no sabía cuáles eran los cargos porque mantiene una relación de igualdad con la oficina del fiscal general independiente, aunque dijo que había leído que incluían un cargo de traición. López Obrador dijo que no sabía si el juez había rechazado permanentemente la orden de arresto o si la había devuelto a los fiscales pidiendo más pruebas o correcciones.

"Fue rechazada porque el juez determinó que no estaba adecuadamente redactada o no se basó en pruebas ... no sé si fue definitivamente rechazada, o por correcciones", dijo López Obrador.

La Procuraduría General de la República dijo posteriormente en un comunicado que no había sido notificada de ningún rechazo por parte del juez, y agregó que en ningún caso el sistema legal mexicano no le permitiría comentar sobre casos pendientes.

Los cargos parecen estar relacionados con una denuncia legal formal presentada por Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos. Lozoya alegó que Peña Nieto y Videgaray, entonces su secretario del Tesoro, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar las controvertidas reformas energéticas y otras reformas estructurales.

Después de meses de fuga, Lozoya fue arrestado en España en febrero y extraditado a México en julio después de aceptar cooperar con los investigadores. Enfrenta cargos de corrupción relacionados con la sobrevaluada compra de una planta de fertilizantes por parte de Pemex y con millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Además de los presuntos sobornos a los legisladores, Lozoya les dijo a los fiscales que Peña Nieto y Videgaray le dijeron que usara $ 4 millones de Odebrecht para pagar a consultores de campaña extranjeros por trabajar en la campaña electoral de Peña Nieto de 2012. Esa campaña devolvió al poder a su Partido Revolucionario Institucional después de 12 años en la oposición.

Peña Nieto, que según los informes vive en el extranjero, no ha hablado públicamente desde que surgieron las acusaciones.

