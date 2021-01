México pedirá ayuda para vacunar a migrantes en EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - México intenta conseguir asistencia de organizaciones sin fines de lucro o del gobierno estadounidense para obtener vacunas contra el coronavirus para migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos, indicó el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

México continuará intentándolo "porque es un derecho universal", agregó el mandatario. Los migrantes sin documentos a menudo tienen problemas para acceder a servicios de salud en Estados Unidos.

El portavoz de México para la pandemia, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, dijo que el gobierno mexicano no puede enviar vacunas a Estados Unidos, y señaló que los intentos para trabajar con grupos defensores de los derechos civiles no han fructificado porque sólo las autoridades de salud tienen acceso a las vacunas en este momento.

"Se ha estado viendo por parte de la SRE si existe la posibilidad de tener una cooperación del gobierno de los Estados Unidos o de alguna organización social de la que se puede obtener vacunas para nuestros connacionales" en ese país, afirmó López-Gatell, refiriéndose a la Secretaría de Relaciones Exteriores por sus siglas.

"Debe de quedar claro que la vacuna que compra el gobierno de México no puede ser transportada hacia los Estados Unidos... por múltiples razones legales y de regulación sanitaria", apuntó.

