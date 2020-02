México: Reforzarán normas en escuelas tras muerte de niña

Una manifestante sostiene un letrero durante una protesta contra la violencia de género, en la Ciudad de México, el martes 18 de febrero de 2020. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Por PETER ORSI

Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades de la Ciudad de México dijeron el martes que reforzarán las normas para cuando los niños salgan de las escuelas públicas por cuenta propia luego de que se encontró el cadáver de una niña de 7 años hace unos días.

En la capital mexicana, los estudiantes de primaria a menudo abandonan las instalaciones al término de las clases para reunirse con sus padres que los esperan afuera, pero ha habido pocos controles para garantizar que alguien autorizado los está esperando.

Eso, aparentemente, es lo que le ocurrió a Fátima, quien fue captada en un video mientras abandonaba la escuela el 11 de febrero con una mujer cuya identidad no se ha dado a conocer. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que la niña “la reconoció y por eso la dejaron ir con ella”.

Su cuerpo fue hallado en una bolsa que fue abandonada en una zona rural el sábado. De conformidad con la ley, los fiscales no dan a conocer los nombres completos de las víctimas.

Humberto Fernández, el director del sistema educativo de la ciudad, dijo que actualmente existe una regla poco utilizada que requiere que los padres de familia o la persona designada para recoger al menor se presenten en un lapso de 20 minutos después del término de las clases, o los niños serán llevados a la fiscalía.

Fernández comentó que la regla se implementaba muy pocas veces debido a que los niños eran admitidos en una sola fiscalía ubicada en el centro de una ciudad de 9 millones de habitantes. Añadió que ahora, todas las fiscalías de las 16 demarcaciones de la ciudad recibirán a los menores y que las patrullas de la policía se verán obligadas a ayudar a las autoridades escolares a llevarlos ahí.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum señaló que las autoridades emitirían Alertas Amber y comenzarán a buscar por los niños tan pronto como sean reportados como desaparecidos por un familiar o un profesor. Las autoridades perdieron todo un día de búsqueda en el caso de Fátima debido a que esperaron a que se abriera un archivo formal de un caso de persona desaparecida.

Familiares y vecinos llenaron el martes una avenida en el distrito sureño de Tláhuac para una misa que se llevó a cabo bajo una enorme carpa amarilla que colgaba de techo a techo.

El sacerdote que ofició el servicio religioso pidió a Dios cuidar de “nuestra hermana” y exigió una “cultura de prevención”.

La cámara baja del Congreso de México guardó un minuto de silencio por Fátima, cuyo caso ha desatado indignación en la opinión pública.

De momento no se ha revelado la causa de la muerte. Cinco personas han sido interrogadas y se mostró en televisión una grabación de su secuestro.

