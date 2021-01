Magnate mexicano Carlos Slim da positivo a COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El empresario mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, se contagió de COVID-19, aunque tiene síntomas menores, informó el lunes su hijo.

El magnate de las telecomunicaciones presentó hace una semana síntomas, por lo que acudió al Instituto Nacional de Nutrición, un hospital público, a recibir atención médica, señaló su hijo Carlos Slim Domit en su cuenta de Twitter.

Refirió que su padre asistió "de manera preventiva" al hospital análisis, monitoreo y tratamiento. Aclaró que "está muy bien y ha tenido una evolución muy favorable al Covid a más de una semana de síntomas menores". No dio más detalles.

El anuncio sobre el contagio del empresario ocurre un día después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informara que dio positivo a COVID-19, aunque con síntomas leves.

Slim, ingeniero de profesión de 80 años, es el hombre más rico de México y uno de los más acaudalados del mundo. En México posee, entre otros, negocios de telecomunicaciones, restaurantes y tiendas departamentales. Su fundación apoya diversas áreas, como educación, salud, empleo y cultura.

En agosto de 2020 se informó que México y Argentina firmaron un convenio para producir y distribuir la vacuna de AstraZeneca para Latinoamérica y que la primera etapa de la producción será financiada por la fundación de Slim.

