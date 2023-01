Mascota salva la vida de una niña tras un incendio en su hogar

"Escuchamos un ruido fuerte como si estuvieran golpeando nuestras puertas y paredes" dijo la propietaria, Jennifer Oleniczak.

Ahí es cuando Jennifer dice que se levantó y despertó a su esposo.

"Así que lo batuquee y desperté, tenía tapones para los oídos por los fuegos artificiales, así que ni escucho la puerta y estaba muy confundido," desde ahí Jennifer dice que corrió hacia la puerta de atrás y escuchó a su vecino gritar que su casa estaba en llamas.

Cuando se volvió y miró por la puerta, su cubierta y las escaleras estaban completamente en llamas.

Gritándole a su hija y su esposo que salgan, agarró a sus 6 cachorros de la raza shih tzu.

"Empece a correr con ellos para afuera, pero me tropecé y me caí así que empece a lanzar a los cachorros hacia afuera al patio, mi esposo ya no estaba en la entrada, así que empezó a lanzar a los cachorros" agrego Jennifer.

Y en cuestión de minutos, "de repente había llamas como de 7 pies y vi a mis últimos 2 cachorros en llamas y le grite a mi esposo y grite ¡Ay diosito sálvame! De repente el fuego bajo y yo salté" dijo la sobreviviente.

Con su esposo y vecinos ayudándola a subir a la calle, su hija Jaylee de 15 años, comenzó a gritar ¡Ollie, Ollie me despertó!

"Dijo que así fue que escucho la puerta, porque Ollie entro a la habitación, ¿Pero dónde estaba Ollie? No podía encontrarlo"

Al día siguiente la familia buscó a su pitbull llamado Ollie.

Revisaron la casa quemada, publicaron en todas las redes sociales, incluso revisaron refugios locales, pero nada.

"Mi esposo entró y lo consiguió al lado de la cama de mi hija justo a los pies de la cama, había colapsado por inhalar tanto humo y solo le quiero dar un gran abrazo porque si él no hubiese entrado a su habitación, Jaylee no estuviese con nosotros el día de hoy" expreso su madre, Jennifer.

