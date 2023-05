Michelle Vallejo se postula para la reelección

in Noticias RGV

La ex-candidata demócrata para el Congreso de Estados Unidos, Michelle Vallejo, se vuelve a lanzar como candidata para el mismo puesto quiere representar al Valle de Texas en Washington D.C.

"Me he postulado para el Congreso el Distrito 15, yo vengo se aconseja, yo vengo de una familia grande emprendedora que me ha enseñado a trabajar muy duro y luchar por mis sueños y por eso mi esposo lado porque las familias del sur de Texas merece una canción que esté luchando por nuestras familias," expreso Vallejo.

La candidata también defendió su postura contra la actual congresista republicana Monica De La Cruz.

Las elecciones anticipadas para las primarias empiezan el 20 de febrero del próximo año y duran hasta el primero de marzo.

El día de las elecciones para las primarias son el 5 de marzo del 2024.

Ya cuando solo quede un candidato para cada partido, las elecciones anticipadas para la elección general empiezan el 21 de octubre del 2024 y acaban el 1 de noviembre.

El día de la elección será el 5 de noviembre del 2024.