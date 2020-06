Ministro de Harlingen organiza distribución de alimentos

By:

in Somos Noticias

El miércoles se llevara a cabo una distribución de alimentos en Harlingen organizado por Way of the Cross Ministries.

El director y pastor de este ministerio, Benjamin Butler comenta que todos serán bienvenidos.

El trabajo siempre inicia un día antes de la entrega con la preparación de cada bolsa y caja de comida que en este caso se entregaran el miércoles.

En el Valle, sigue habiendo una gran necesidad y es algo que no se debe ignorar, señala Butler.

Este ministerio distribuye alimentos cada lunes, miércoles y viernes.

El miércoles, estarán entregando a partir de las 9 a.m. – no es necesario presentar identificación.

The Way of Cross Ministries está ubicado en Harlingen en la Calle F norte 224.

Para más información vea el video adjunto.