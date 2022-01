Mitad de trenes inspeccionados en México llevan migrantes

in Hechos Valle

En esta foto del 21 de noviembre de 2019, migrantes centroamericanos viajan a bordo de un tren de carga en Coatzacoalcos, en el estado mexicano de Veracruz. (AP Foto/Félix Márquez)

Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de México informó el jueves que ha encontrado migrantes a bordo de aproximadamente la mitad de los trenes que ha inspeccionado.

Aunque la mayoría de los migrantes fueron detenidos mientras caminaban _ 41.649 entre junio y el 22 de diciembre_ muchos de ellos caminan junto a las ferrovías con la esperanza de lograr subirse a los trenes que pasan.

Aproximadamente 2.800 migrantes fueron encontrados escondidos en camiones y casi 3.500 fueron detenidos a bordo de autobuses.

El gobierno presentó los números que resultaron de las medidas enérgicas que tomó contra los migrantes y que comenzó a aplicar en mayo.

En lo que va de 2019, México ha detenido a 178.917 migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, y ha deportado a 84.327.

En los primeros 11 meses del año, México recibió 66.915 solicitudes de asilo, más del doble de las 29.631 que recibió durante todo 2018.

