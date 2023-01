Modificaciones a las tarifas del maíz causa un aumento de precio en producto Mexicano

El gobierno Mexicano decretó una modificación transitoria para las tarifas de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación.

Esta medida podría afectar directamente a la exportación del maíz blanco, insumo básico para la elaboración de tortillas.

“Del lado Mexicano, si incrementa la disponibilidad de ese tipo de productos del maíz blanco”, explicó Teo Sepúlveda, un profesor de economía y finanzas de South Texas College.

Tal parece que esta medida no afectaría mucho a los productores y consumidores locales. Pero a quienes sí podría afectar este nuevo arancel transitorio sería al consumidor Mexicano.

“El problema es que como hoy está cubierta más que suficiente la disponibilidad de maíz blanco en México por la producción local y las importaciones, no tiene mucho sentido, principalmente porque no va a cambiar mucho el precio, ni la disponibilidad”, comentó Sepúlveda. “Estamos hablando de magnitudes grandísimas que esto no haría absolutamente nada porque, precisamente, México no es de los productores más grandes de maíz".

Según el decreto firmado por el gobierno Mexicano, este impuesto es para la importación del maíz blanco únicamente para el consumo humano. Según Rafael Ramírez, propietario de la Tortillería Aries, este nuevo arancel no afectaría mucho su economía empresarial. Sin embargo, este documento oficial, indica que cada kilogramo de maíz blanco harinero si tendrá una modificación en su cuota de arancel, algo que a algunos consumidores preocupa.

Por ahora, comerciantes, empresarios y consumidores de ambos lados de la frontera se encuentran a la expectativa con este nuevo arancel. Los efectos en su aplicación tardarán un par de semanas en mostrar sus primeros resultados.