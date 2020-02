Mujer en el estado de Washington muere por virus en EEUU

Por DARLENE SUPERVILLE y RICARDO ALONSO-ZALDIVAR

Associated Press

WASHINGTON (AP) - Una mujer enferma de COVID-19 de casi 60 años de edad murió en el estado de Washington, informaron el sábado los funcionarios de salud estatales, con lo que se registró la primera muerte reportada en Estados Unidos por el nuevo coronavirus.

Los funcionarios estatales emitieron un breve comunicado de prensa anunciando la muerte, pero no dieron detalles y anunciaron una conferencia de prensa. Un portavoz del Centro Médico EvergreenHealth, Kayse Dahl, dijo que la persona murió en el centro, pero no dio detalles.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el sábado, el presidente Donald Trump describió a la persona fallecida como una mujer que se acercaba a los 60 años y con un alto riesgo médico. Dijo que los estadounidenses sanos deberían poder recuperarse si contraen el nuevo virus.

Trump dijo que 22 personas en Estados Unidos están enfermas por el nuevo coronavirus, de las cuales una ha muerto y cuatro se consideran "muy enfermas" y que es "probable" que se produzcan más casos.

Trump añadió que estaba considerando restricciones adicionales, incluso el cierre de la frontera de Estados Unidos con México en respuesta a la propagación del virus, aunque agregó: "Esta no es una frontera que parece ser un gran problema en este momento... Estamos pensando en todas las fronteras", dijo Trump.

Los funcionarios de salud del estado y del condado de King dijeron en su texto que "se han identificado más personas con la infección, una de las cuales murió". No dijeron cuántos casos nuevos hay.

El número de casos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos se considera pequeño. En todo el mundo, el número de personas enfermas por el virus rondaba el viernes alrededor de 83.000, y había más de 2.800 muertes, la mayoría de ellas en China.

El deceso se produce después de que los funcionarios de salud revelaran un segundo caso de coronavirus en Estados Unidos en alguien que no había viajado al extranjero o que no había tenido contacto cercano con alguien que tuviera el virus.

Las autoridades de Estados Unidos se movilizaban el sábado en una campaña total de prevención contra el COVID-19 dirigida por el vicepresidente Mike Pence, apenas unos días después de que aseguraban que el país tendría consecuencias mínimas por el nuevo coronavirus.

Los funcionarios de salud se apresuraban para tener listos los exámenes de detección del coronavirus en todos los estados, mientras que el gobierno de Trump indicó que podría recurrir a una ley de defensa de hace 70 años para garantizar la disponibilidad de equipo de protección en caso de que el padecimiento se propague.

___

El periodista de The Associated Press Adam Beam contribuyó a este despacho.

