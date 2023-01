Mujer es estafada a través de Tiktok y CashApp, advierten sobre estafas en redes sociales.

Maribel ha dedicado toda su vida a la labor del campo, vive en Donna y por sus quebrantos recientes de salud, no ha trabajado en las últimas semanas.

"Porque yo a esta persona la he visto que ha regalado a bastante gente, tiene muchos seguidores, más de uno o dos millones de personas, es muy famoso en tiktok y su nombre es @therealgreatness, entonces cuando ya no me mandaron nada me siguieron hable y hable, diciéndome que mandara más dinero" dijo Maribel.

Aunque ella sabía de los riesgos de usar las aplicaciones y el internet, jamás se imaginó que la próxima víctima iba a ser ella misma.

"Lo que pasa es que me meto en tiktok y me cayó que me había ganado un premio, entonces de ahí yo seguí los pasos e hice lo que me dijeron que tenía que hacer" agrego la víctima de estafa.

Su caso en particular no se aleja al de miles de personas que reportan estafas a través de plataformas digitales, sin embargo, a Maribel le siguen llegando mensajes y llamadas donde le piden más y más dinero.

"Me habían dicho que me había ganado $2.000, que tenía que mandar $50 para el primer fee. Ya cuando me metí y pague eso, me mandaron a decir que me había ganado $5.000, entonces me dijeron: tienes que pagar otro fee para que recibas los $5.000, entonces yo dije: pero cómo voy a pagar otra vez, si es un premio, se supone que no se debe de pagar" expreso la víctima.

Aunque su caso está en manos de la policía local de Donna y las autoridades se encargan de su investigación, desde la oficina de mejores negocios consideran alarmante esta situación.

"No más porque tiene millones de followers no quiere decir que es una persona, puede ser un clon, puede ser otra persona que es un estafador que está tratando de quitar dinero a nuestros consumidores" dijo Hilda Martinez de la oficina de mejores negocios.

Las probabilidades de que cualquier persona sea víctima de este tipo de robo son muy altas, solo por tener un dato numérico, en 2021, más de 95,000 personas le informaron a la comisión federal de comercio de estados unidos que habían sido estafadas con un fraude que comenzó en los medios sociales.

"Es muy difícil para volver a agarrar su dinero, en primer lugar no sabes quién es y puede ser que a lo mejor haya creado el CashApp y ya no está, y ate agarraron tu dinero y luego eliminaron la cuenta"

Vea el video para el informe completo.