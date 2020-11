Nuevo México certifica victoria electoral de Biden

By: Susan Montoya Bryan

in Hechos Valle

ALBUQUERQUE, Nuevo México (AP) - La junta electoral de Nuevo México certificó el martes la victoria del demócrata Joe Biden en la elección presidencial, lo que le otorga los cinco votos electorales del estado al presidente electo.

La aprobación se produjo luego que la junta se vio forzada a reunirse de manera remot debido a un resurgimiento de las infecciones de coronavirus, que han alcanzado niveles récord en el estado en semanas recientes.

La victoria electoral de Biden en Nuevo México, donde no realizó una sola vista durante la campaña, extendió la cadena de triunfos para su partido en un estado en el que los votantes demócratas superan a los republicanos por 14 puntos porcentuales.

Sin embargo, el margen de victoria de Biden fue menor a dicha proporción, pues más votantes republicanos acudieron a las urnas en algunas áreas, especialmente en el sur del estado.

La secretaria de Estado Maggie Toulouse Oliver, miembro de la junta, dijo que la participación total y el número de votos por correo representaron récords en el estado. Elogió la integridad de la elección, diciendo que hubo múltiples niveles de verificaciones para garantizar la precisión.

Nuevo México fue uno de varios estados en certificar los resultados de la elección presidencial el martes. Todos las entidades deben certificar sus resultados antes de que el Colegio Electoral se reúna el 14 de diciembre. Cualquier cuestionamiento de los resultados debe ser resuelto antes del 8 de diciembre.

La semana pasada, el Partido Republicano en Nuevo México anunció que estaba trabajando con la campaña del presidente Donald Trump y examinando lo que funcionarios del partido llamaron irregularidades.

En Nuevo México, los votantes depositaron más de 890.000 boletas durante la jornada electoral, rebasando por mucho la marca previa de 833.000 de la elección de 2008.

En total, la participación entre los más de 1,3 millones de votantes registrados superó el 68%, incluyendo, votos por correo, votaciones adelantadas y el día de la elección, de acuerdo con datos del departamento de Estado.

El martes, la junta electoral emitió además órdenes para recuentos automáticos en tres contiendas apretadas - una por un escaño en la legislatura estatal, una por un puesto judicial en el sur de Nuevo México y la tercera para el fiscal de distrito en un área que abarca a varios condados centrales.

