Nuevo plan de reembolsos de préstamos estudiantiles

En un anuncio público el 11 de enero, el presidente Biden declaró que su administración condonara alrededor de 5 millones de dólares en préstamos estudiantiles.

Beneficiando a más de 74 millones de personas.

Es parte del nuevo plan de reembolso, 'save' por sus siglas en inglés.

"Aquellos que se inscribieron en el plan 'save' y que hayan realizado al menos esos 10 años de pagos mensuales y hayan solicitado u originalmente solicitaron 12 mil dólares o menos y préstamos de pregrado o posgrado para sus estudios serían elegibles para esta condonación en particular. Por lo tanto, a los prestatarios inscritos en el plan 'save' que reúnan los requisitos para recibir una condonación anticipada se les cancelarán sus deudas inmediatamente a partir del mes que viene, sin que ellos tomen ninguna medida. así que definitivamente son buenas noticias para esos estudiantes", nos informa Román silva, director asistente de ayuda financiera en utrgv

El alivio de la deuda afectará a dos grupos.

Los principales beneficiarios de la decisión son los funcionarios públicos:

- Alrededor de 40 mil son profesores, enfermeros, bomberos y otras personas se beneficiarán del alivio de los préstamos estudiantiles por haberse comprometido durante diez años al servicio público.

- Además, beneficiará otros 30 mil prestatarios que reembolsaron sistemáticamente sus préstamos estudiantiles durante al menos 20 años.

Actualmente, 81% de los estudiantes de utrgv recibe un tipo de ayuda financiera.

"Actualmente, he pedido varios préstamos a lo largo de mi carrera académica en utrgv y también en la universidad de la que me transferí", Adrián Macias, estudiante de utrgv. "Trabajo a tiempo parcial fuera de la escuela y, además, tengo una hija de dos años. Por lo tanto, es un más difícil trabajar a tiempo completo e ir a la escuela al mismo tiempo, entonces sería algo que me ayudará a seguir adelante y mantener a mi familia. El plan, nada más a mí, me ayudará, pero también a otros estudiantes quienes tienen responsabilidades fuera de la escuela" agrego macias.

"Todos nosotros esforzamos por la educación. Es una de las formas principales en que tengamos éxito en la vida. Así que es un poco injusto cuando la gente, ya sabes, hace eso, sigue ese camino y luego se queda con deudas toda la vida que están intentando saldar por algo que todo el mundo debería hacer, que se supone que es igual" nos dijo Taunie Velasco, estudiante de utrgv.

Con cada $1,000 dólares adicionales de deuda, la ventana de condonación aumenta en un año.

Por ejemplo, a un estudiante que solicitó 13 mil dólares en préstamos ahora se le borrarán las deudas si ha estado pagando durante 11 años, o dentro de 12 años en el caso de aquellos que pidieron un préstamo de 14 mil dólares y así sucesivamente.

"Definitivamente, es algo que alentamos a los estudiantes a investigar. el plan tiene muchos beneficio. Los estudiantes deben visiten studentaid.gov para obtener más información sobre el pudín de planificación de save. Cómo inscribirse. Y una vez más, los beneficios asociados serían de gran ayuda para los estudiantes, ya que contribuirían a reducir los pagos mensuales. También la nueva de la que estamos comentando con respecto a su lanzamiento en febrero de 2024 permitiría a los prestatarios que hayan pedido prestado esa condonación de 12 000 dólares o menos en tan solo 10 años," Román Silva, director asistente de ayuda financiera, utrgv

Según la administración Biden, es solo el comienzo y mucho está por venir.

El gobierno continuará trabajando para poder encontrar una solución a la crisis de los préstamos estudiantiles.