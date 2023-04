Organización del sur de Texas reacciona ante la prohibición de la venta de píldoras que interrumpen el embarazo

Una organización local a favor del aborto ha rehabilitado una línea telefónica de ayuda.

Esto ocurre pocos días después que un juez prohibiera la venta de una píldora que interrumpe el embarazo.

Por ahora, no está prohibido la venta del medicamento mifepristona. El gobierno del presidente Biden busca evitar su prohibición total.

El juez federal en Amarillo, Texas, determino que el gobierno no aprobó correctamente el medicamento mifepristona hace más de 20 años, mientras otro juez federal en estado de Washington prohibió que se retire la píldora de las farmacias.

“Es otra manera de quitarnos recursos sobre lo que podemos decidir sobre nuestros cuerpos.” Dijo Samantha Robles de Frontera Fund — un grupo local a favor del aborto.

Robles dice que el grupo ve la posible prohibición de mifepristona como una manera de limitar el acceso a un cuidado médico más completo para las mujeres embarazadas.

Otros grupos lo ven como algo inmoral.

Kimberlyn Schwartz de Texas Right to Life dice que los tribunales no pueden prohibir la venta mifepristona por completo. El grupo contra el aborto está de acuerdo que se use cuando hay un aborto espontáneo.

Tras otro fallo, a inicios de este, el grupo local Frontera Fund podrá reiniciar sus servicios donde las personas pueden llamar para saber donde interrumpir un embarazo, y recibir ayuda monetaria para hacerlo.

Vea el video para el informe completo.