Organizaciones locales brindan recomendaciones ante el proyecto de ley SB4

La Unión del Pueblo Entero declaró que están organizando talleres para que la comunidad del Valle conozca sus derechos tras la posible aprobación de la medida que se convertiría en ley y le daría la opción a cualquier policía en pedirle pruebas de sus estatus migratorio en los Estados Unidos.

Por ello, un abogado de inmigración indica algunos consejos para estar preparado al momento de contestar las preguntas de un oficial.

"Tenga mucho cuidado si hay un oficial de policía o de Patrulla Fronteriza y tú estás en un estatus en donde quizás no estás legal en los Estados Unidos. Diles tu nombre, pero no les tienes que decir más información, no quieres tú meterte en un problema en el cual te van a arrestar o te van a meter en trámites de deportación, siempre habla con un abogado", indicó Carlos García, abogado de inmigración.

Esta no es la primera vez en que el gobernador de Texas, Greg Abbott trata de controlar la inmigración irregular en el estado.

En el año 2017, tomó efecto la SB4 como manera de castigar a las corporaciones policiales que abiertamente deciden no cuestionar la estancia legal de una persona.

Tras una batalla legal, actualmente, un policía en Texas puede decidir si quiere preguntarle a una persona si se encuentra en el país de manera legal, más no puede detener a una persona simplemente por estar indocumentada. Sin embargo, la nueva medida SB4 le daría esa opción al oficial de policía.

"Si tú te vas a algún supermercado y se te olvidó la identificación, si un policía piensa que tú llegaste al país sin documentos, ellos te pueden pedir que dejes el país", dijo Tania Chávez Camacho, presidenta de la Unión del Pueblo Entero.

La semana pasada, Noticias RGV solicitó entrevistar al sheriff del condado Hidalgo, Eddie Guerra, para aclarar cómo la nueva medida SB4 podrá afectar el trabajo que hacen sus alguaciles.

Un vocero dijo que el sheriff no hará comentario. Sin embargo, en el 2017 el sheriff sí declaró ante Noticias RGV.

"Nosotros no podemos determinar si la persona tiene la identificación adecuada para demostrar que están en el país de manera legal", comentó Eddie Guerra, sheriff del condado Hidalgo.

Hace dos semanas, la Unión del Pueblo Entero pidió que se le entregue todo documento relacionado con la creación de la nueva medida SB4 para evitar su destrucción y usarla en una demanda contra el estado de Texas.