Pago de impuesto a la propiedad aumentará en un 15 por ciento en el condado Hidalgo

By:

in Noticias RGV

Las personas que aún no se han puesto al día en sus obligaciones del impuesto sobre la propiedad, tendrán que hacerlo lo más pronto posible si desean evitar recargos mayores.

Actualmente, hay cerca de un 12% de los contribuyentes que aún adeuda el impuesto sobre la propiedad en el condado Hidalgo.

Quienes no han pagado su impuesto de propiedad del 2022 y lo quieren hacer hoy, están a tiempo antes del aumento del 15 por ciento por recargos e intereses.

"Pero el día primero de julio, es cuando los abogados toman cargo de esta cuenta y aumenta el 15 por ciento. Por favor, si pueden pagar sus impuestos del año 2022 para el día 30 de junio es muy importante. ¿Por qué?, porque se va a ahorrar el otro 15%", señala Paul Villarreal, recaudador de impuestos del Condado Hidalgo.

Este aumento del 15 por ciento a partir del 1 de julio significa pagar mucho más en solo intereses y penalidades. Este es un tema que preocupa a los propietarios de vivienda.

"Yo de una propiedad, ¡uff! Por Dios, me le pusieron un lean, un Jasmine, fue caótico, me llego la deuda hasta $16,000 dólares. Me tocó pagar intereses, penalidades, en el tiempo pasado, eso hizo que tuviera más administración y yo contemplo los taxes de las propiedades para que se paguen en el mes de diciembre", comenta Agustin Venegas, residente de Pharr.

Este contribuyente indica que años atrás no realizó acuerdos de pago, lo que le ocasionó grandes intereses.

La oficina de pago de impuestos del condado Hidalgo está promoviendo el saldo oportuno de sus obligaciones fiscales, ya que de no hacerlo, no solo le generara altos intereses, y si se acumula, problemas legales con su propiedad.

Adicionalmente, si usted no tiene el valor total del pago de su deuda, puede realizar un acuerdo de pago en la caja de las oficinas del condado y los intereses solo se aplicarían al excedente y no al valor total de la deuda.

Vea el video para el informe completo.