Pareja mayor de edad pierde todo tras incendio en Río Grande City

Dos personas de la tercera edad perdieron todas sus pertenencias. La casa rodante donde vivían en Rio Grande City se consumió por completo debido a un terrible incendio.

Al momento del incendio, el dueño de la vivienda se encontraba ahí, pero señala que cuando se percató de las fuertes llamas que venían desde la cocina ya era demasiado tarde.

"Un humadero terrible que quise meterme y como que me ahogaba y me salí para atrás y se me quemaron todos los papeles, todo se me quemó, la ciudadanía y todo se me quemó", agrega Manuel Ortiz, propietario de la vivienda.

El departamento de bomberos de la casita trabajó en conjunto con el departamento de bomberos de la grulla y siguen investigando este caso para determinar cómo inició el incendio.