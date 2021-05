Pastora de Progreso pierde todo, menos su fe durante un incendio en su casa

Una pastora de la ciudad de Progreso está contando sus bendiciones y manteniendo su fe fuerte después de que un incendio destruyó su casa el miércoles.

La pastora Juanita García dice que estaba en casa con los cinco niños adoptivos que cuida cuando vieron salir humo de su armario.

Si bien todos salieron de la casa a salvo, García no pudo recuperar ni una sola cosa que perteneciera a su difunto esposo.

"El fuego destruyó todo y las cosas materiales son reemplazables, pero emocionalmente estamos devastados", dijo García. "Mi esposo falleció hace un año y cuatro, cinco meses. Estamos todos muy tristes. Toda mi familia ha estado llorando, mis hijos, todos porque esta era la casa de su padre, y todos esos recuerdos se han ido".

García dijo que cree que la tormenta de la semana pasada fue la causa del incendio, pero mientras caminaba entre las cenizas, elige recordar los buenos momentos que pasó dentro de su casa.

"Especialmente aquí en esta área, la cocina es donde mis hermanos en Cristo, pastores, familias, todos pasaríamos tiempo aquí".

Aunque lo perdió todo, la fe de García permanece inquebrantable.

"Todo lo que pasa en nuestras vidas, hay algo bueno detrás. Ahora mismo, no entiendo la razón, no lo entiendo, pero creo que en el futuro, lo entenderé", dijo García. "Sé que Dios no nos abandonará durante este tiempo y, con su ayuda, lo superaremos".

